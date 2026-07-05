Google écrit la Déclaration d'Indépendance des États-Unis à l'aide de l'intelligence artificielle dans sa nouvelle publicité

À l'approche du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, Google a présenté sa nouvelle publicité. Le géant technologique y pose une question intéressante : si les Pères fondateurs américains avaient disposé des technologies modernes en 1776, à quoi aurait ressemblé la rédaction de la Déclaration d'Indépendance ? Cette vidéo vise à démontrer les capacités de Google Workspace et de l'intelligence artificielle Gemini, en harmonisant la réalité historique avec un environnement d'entreprise moderne. Techcrunch.com en rapporte les informations.

Dans la publicité, on peut voir Thomas Jefferson recevoir un message de Benjamin Franklin alors qu'il travaille sur le document. Le processus est entièrement transposé dans l'écosystème Google : les modifications sont effectuées via Google Docs, les réunions sont planifiées via Google Calendar et les discussions se tiennent à distance sur la plateforme Google Meet. À la fin, tous les participants approuvent le document à l'aide d'une signature électronique.

Intelligence artificielle et processus historique

Conformément aux tendances technologiques de 2026, Google a également intégré des éléments d'intelligence artificielle dans ce processus. Notamment, les figures historiques utilisent le système Gemini pour choisir l'image de différents animaux destinée au sceau national. De plus, l'intelligence artificielle rédige les comptes rendus des réunions et donne même des conseils pour refuser la demande d'accès au document du roi George III.

L'entreprise a tenté, à travers cette publicité, de montrer à quel point ses outils AI sont pratiques, même pour des tâches quotidiennes ou d'importance mondiale. La partie visuelle de la vidéo mérite également l'attention — elle possède un éclat distinctif propre aux vidéos générées par l'intelligence artificielle. Cela souligne une fois de plus la place de la technologie non seulement dans la création de texte, mais aussi dans celle de contenu visuel.

Réactions mitigées sur les réseaux sociaux

Selon The Verge, la publicité a reçu un accueil mitigé sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs de YouTube et d'Instagram ont majoritairement accueilli la vidéo de manière positive et humoristique, tandis que le réseau Bluesky a été inondé de critiques. De nombreux utilisateurs et historiens estiment inapproprié de représenter ainsi le processus de création d'un document politique aussi important.

En particulier, l'historien Angus Johnston a souligné qu'il est difficile de prouver que les outils AI sont utiles pour l'organisation politique ou la collaboration humaine. Selon les critiques, l'intégration de l'intelligence artificielle dans un contexte historique aussi important semble quelque peu artificielle et peu sincère. Néanmoins, Google a cherché, à travers cette campagne, à accroître la popularité de ses produits.

Pour les utilisateurs ouzbeks également, des outils tels que Google Workspace et Gemini gagnent en popularité au quotidien. Ce type de publicités créatives aide à comprendre comment les technologies peuvent être appliquées non seulement dans les affaires, mais aussi dans les processus créatifs. Bien que les événements historiques soient présentés avec humour, cela reflète les tendances fondamentales du monde numérique d'aujourd'hui.