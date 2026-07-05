La course à l'IA : Microsoft et les startups parient sur l'énergie de fusion

Face au développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) et à l'augmentation fulgurante de la consommation d'énergie des centres de données, les géants technologiques sont contraints de chercher des sources d'énergie alternatives. Aujourd'hui, au cœur de cette course se trouvent deux startups de l'État de Washington — Helion Energy et Zap Energy. Elles tentent de commercialiser la technologie de fusion nucléaire, qui n'a été pendant des décennies qu'au stade théorique et expérimental. Ixbt.com en rapporte les informations.

Helion Energy a déjà signé un contrat avec la corporation Microsoft pour l'approvisionnement en électricité d'un futur centre de données. L'entreprise prévoit de mettre en service le premier dispositif commercial de fusion au monde d'ici 2028. Actuellement, la station Orion, d'une puissance de 50 megawatts, est en construction pour atteindre cet objectif. Un total de 1,5 milliard de dollars d'investissement a été mobilisé pour ce projet, ce qui en l'un des plus importants indicateurs financiers du secteur.

Nouvelles approches technologiques

La technologie de Helion Energy repose sur la méthode de compression magnétique du plasma. Dans ce procédé, le plasma surchauffé est accéléré jusqu'à une vitesse d'un million de miles par heure, puis comprimé à l'aide de champs magnétiques puissants. L'énergie ainsi générée devrait être convertie directement en courant électrique, sans cycle de vapeur traditionnel. Selon ixbt.com, l'entreprise travaille en parallèle sur un banc d'essai expérimental plus petit, appelé Tiny Merge, afin d'obtenir des résultats dans les délais fixés.

D'autre part, la startup Zap Energy propose sa propre approche alternative. Ce projet, soutenu par le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE), utilise la méthode Z-pinch. Le plasma y est comprimé à l'aide d'un courant électrique puissant, générant ainsi son propre champ magnétique. Zap Energy a pour l'instant levé 330 millions de dollars d'investissement et construit sa stratégie de manière légèrement différente.

Zap Energy prévoit non seulement d'utiliser la fusion, mais aussi la technologie traditionnelle de fission nucléaire. La startup vise des revenus intermédiaires en créant un micro-réacteur de 10 megawatts basé sur les solutions de Toshiba. Il s'agit du premier projet officiel au monde combinant les stratégies de fusion nucléaire et de fission. Selon les représentants de l'entreprise, cette approche permettra de mettre plus rapidement sur le marché des solutions énergétiques pour l'infrastructure AI et de réduire les risques.

Concurrence mondiale et défis futurs

Aujourd'hui, plus de 50 entreprises à travers le monde travaillent sur l'énergie de fusion. Parmi elles figurent les grands projets suivants :

Commonwealth Fusion Systems ;

Avalanche Energy ;

General Fusion ;

Les programmes gouvernementaux à grande échelle de la Chine.

Cependant, selon les experts, la réalisation d'une génération commerciale stable de fusion reste une tâche d'ingénierie complexe. De nombreux experts avertissent que, malgré les investissements massifs, cette technologie pourrait ne pas être pleinement réalisée dans les décennies à venir. Néanmoins, l'intérêt de grands consommateurs comme Microsoft accélère le financement des projets et le rythme de la recherche.

En conclusion, l'énergie de fusion n'est plus désormais un simple objectif scientifique fondamental, mais est devenue une course infrastructurelle pour soutenir l'économie de l'AI. La demande croissante en électricité des centres de données constitue le principal facteur déterminant la viabilité de ce type de projets innovants.