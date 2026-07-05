Eldor Shomurodov restera à Istanbul Başakşehir jusqu'en 2028

L'attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov continuera sa carrière sous les couleurs d'Istanbul Başakşehir. Le club turc a officiellement annoncé avoir racheté intégralement les droits de transfert du joueur à la Roma.

Le nouveau contrat entre les deux parties court jusqu'à l'été 2028.

Le prêt s'est achevé avec succès

Shomurodov a rejoint Istanbul Başakşehir en prêt de la Roma en juillet 2025.

L'attaquant ouzbek est rapidement devenu l'un des joueurs clés de l'équipe. Après ses performances fiables et prolifiques, le club turc a décidé de finaliser le transfert.

23 buts en 44 matchs

Eldor Shomurodov a disputé 44 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière.

Lors de ces matchs, l'attaquant a :

marqué 23 buts ;

délivré 6 passes décisives.

Ce résultat montre que Shomurodov a passé une première saison en Turquie à un haut niveau.

Valeur marchande 7 millions d'euros

Selon le portail Transfermarkt, la valeur marchande actuelle d'Eldor Shomurodov s'élève à 7 millions d'euros.

Grâce au nouveau contrat, Başakşehir a conservé à long terme l'un des joueurs clés de sa ligne d'attaque.

L'expérience de Shomurodov dans les clubs européens

Eldor Shomurodov a également évolué dans les championnats russe et italien au cours de sa carrière.

Il a défendu les couleurs de clubs tels que le Rostov, Genoa, la Roma, la Spezia et Cagliari. Il poursuit désormais une nouvelle étape de sa carrière avec Istanbul Başakşehir.

Après ses 23 buts de la saison dernière, les supporters attendent des performances encore plus élevées de Shomurodov.