Dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, la construction d'un projet industriel unique basé sur les énergies renouvelables a débuté : l'usine de recyclage du cobalt de la société EVelution Energy. Ce complexe, situé dans le comté de Yuma, devrait être la première grande entreprise industrielle du pays fonctionnant entièrement à l'énergie solaire. Le projet est important non seulement pour son aspect écologique, mais aussi pour son rôle dans la garantie de l'indépendance stratégique des États-Unis en matières premières. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Pour alimenter l'usine, une centrale solaire d'une capacité de 28 MW est en cours de construction sur une surface de 61 hectares. Selon ixbt.com, l'électricité produite sera directement acheminée vers le complexe de production, dont la valeur totale est estimée à 450 millions de dollars. L'énergie excédentaire sera stockée dans des systèmes de batteries spécialisés ou transmise au réseau électrique local.

Importance stratégique et capacité de production

La nouvelle entreprise devrait être pleinement opérationnelle d'ici la fin de 2029. À partir de là, l'usine aura la capacité de traiter près de 24 000 tonnes d'hydroxyde de cobalt par an. Le produit final comprendra 20 000 tonnes de sulfate de cobalt nécessaire aux batteries et 3 000 tonnes de cobalt métallique largement utilisé dans l'industrie.

Selon les calculs de l'entreprise, cette usine permettra de couvrir près de 40 % de la demande intérieure des États-Unis en cobalt. Alors que la Chine domine actuellement le secteur du recyclage du cobalt sur le marché mondial, de tels projets contribuent à réduire la dépendance extérieure des États-Unis. C'est une étape cruciale, particulièrement dans la chaîne de production des véhicules électriques et des appareils de haute technologie.

Coopération internationale et efficacité économique

Bien que le processus de recyclage soit réalisé sur le territoire des États-Unis, les matières premières sont principalement importées. EVelution Energy a signé des contrats à long terme avec la République démocratique du Congo pour la fourniture de matières premières, garantissant ainsi une base d'approvisionnement stable pour l'usine.

Le projet devrait également apporter des bénéfices importants à l'économie régionale. Plus de 6 200 nouveaux emplois devraient être créés lors des phases de construction et d'exploitation. De plus, des solutions d'ingénierie et des matériaux produits principalement aux États-Unis sont utilisés, soutenant ainsi l'industrie locale.

Cette expérience pourrait être intéressante pour des pays comme l'Ouzbékistan qui s'intéressent aux énergies renouvelables. L'alimentation complète des entreprises industrielles en énergie verte devient une tendance mondiale, servant de facteur clé pour réduire les coûts de production et l'empreinte écologique.