Rustam Ashurmatov : « Une telle fête a été difficile à accepter »

Le retour de l'équipe nationale d'Ouzbékistan depuis la Coupe du Monde s'est transformé en une grande fête. Cependant, selon les aveux du défenseur Rustam Ashurmatov, les joueurs ne se sont pas sentis aussi heureux que prévu lors de cette cérémonie d'accueil, mais plutôt mal à l'aise.

«Kun.uz» Le joueur, interrogé par le média, s'est exprimé ouvertement sur les résultats au Mondial, le soutien des supporters et la véritable évaluation de l'équipe nationale.

« Pourquoi nous encensent-ils autant ? »

Selon Ashurmatov, les joueurs ne s'attendaient pas à une cérémonie d'accueil aussi grandiose à leur retour en Ouzbékistan.

Après les encouragements du président à l'équipe nationale, un événement spécial a été organisé pour remonter le moral des joueurs. Cependant, les membres de l'équipe, insatisfaits des résultats, n'ont pas pu se sentir à l'aise lors de la fête.

« Nous n'avons pas réussi à sortir de la poule, nous n'avons remporté aucune victoire. Pourtant, on nous a accueillis avec une fête grandiose. Ce n'est pas seulement moi, les autres joueurs se sont aussi sentis mal à l'aise. Nous nous sommes demandé : "Pourquoi nous encensent-ils autant ?" », a déclaré Ashurmatov.

Première Coupe du Monde — historique, mais résultat insatisfaisant

La participation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan au Mondial a été un événement historique pour le football du pays. L'équipe nationale a obtenu pour la première fois son billet pour la Coupe du Monde, réalisant le rêve de millions de supporters.

Néanmoins, Ashurmatov a souligné que les joueurs ne voulaient pas se contenter de la simple participation.

« Oui, nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde et nous y avons participé. C'est notre première participation, c'est bien sûr une bonne chose. Mais au fond de nous, nous n'avons pas pu accepter un accueil aussi festif », a déclaré le défenseur.

Ashurmatov a attribué 2 ou 3 points à l'équipe

En évaluant la participation de l'équipe nationale au Mondial sur une échelle de 10 points, le joueur a exprimé un avis très exigeant envers lui-même et ses coéquipiers.

Selon ses propos, les 11 buts encaissés par l'équipe n'ont pas permis de donner une note élevée aux résultats.

« Je mettrais 2 ou 3 points à l'équipe. Parce que nous avons encaissé 11 buts — c'est beaucoup. Pour quel autre aspect devrais-je donner une note plus élevée ? » a déclaré Ashurmatov.

Les supporters ont gardé confiance jusqu'au bout

Même après les défaites contre la Colombie et le Portugal, les supporters ouzbeks ont continué à soutenir l'équipe nationale.

Ashurmatov a déclaré que les joueurs ont très bien ressenti cette confiance et cet amour. En même temps, il n'a pas caché que le soutien des supporters n'avait pas atténué la douleur des défaites sur le terrain.

« Nous avons réalisé le rêve de tout notre peuple, de tout l'Ouzbékistan. Même après les défaites, les supporters ont cru en nous. Mais nous avons quand même perdu », a déclaré le joueur.

Ces propos de Rustam Ashurmatov montrent à quel point les membres de l'équipe nationale ont mal vécu les résultats au Mondial. Le billet historique a été obtenu, mais les joueurs eux-mêmes comprennent désormais que l'on n'attend plus seulement la participation, mais des résultats et des victoires.