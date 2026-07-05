Révolution dans les semi-conducteurs : une technologie de conception de puces GaN sans erreur présentée

Dans l'industrie des semi-conducteurs, le processus de fabrication des microcircuits est une étape extrêmement complexe et coûteuse. La société Keysight Technologies, en partenariat avec l'entreprise taïwanaise WIN Semiconductors, a présenté une nouvelle plateforme destinée à la conception de puces radiofréquences à base de nitrure de gallium (GaN). Cette solution innovante vise à produire des puces sans défaut dès la première tentative, et devrait réduire drastiquement les coûts des processus technologiques. Ixbt.com en rapporte les informations.

Actuellement, une seule erreur dans la conception d'un microcircuit peut arrêter tout le processus de fabrication et imposer une reconception. Cela se traduit pour les entreprises par des semaines de temps perdu et des millions de dollars de pertes. Selon les informations d'Ixbt.com, la nouvelle plateforme permet de modéliser l'efficacité des puces avec une précision de 100 % avant de les envoyer en production.

Simplification du processus technologique

Ce système intègre le logiciel Keysight Advanced Design System (ADS) et l'ensemble d'outils de conception WIN NP 120P (PDK) dans un environnement unique. Cela permet aux ingénieurs de tester virtuellement non seulement la puce elle-même, mais aussi ses interactions avec le boîtier, le circuit imprimé et les équipements de mesure. Ainsi, le comportement du produit dans des conditions réelles d'utilisation est connu avant même qu'il ne passe sur la chaîne de production.

La technologie au nitrure de gallium (GaN) est aujourd'hui d'une importance cruciale pour l'électronique à haute fréquence. Elle se distingue des puces en silicium traditionnelles par sa meilleure résistance aux hautes tensions et températures. La nouvelle plateforme simplifie précisément le travail avec ce matériau complexe et aide les fabricants à mettre sur le marché plus rapidement des produits compétitifs.

Domaines d'application et perspectives de marché

Stations de base du standard de communication 5G ;

Appareils Wi-Fi à haute vitesse ;

Systèmes de communication par satellite ;

Équipements modernes de radiolocalisation et de l'industrie de la défense.

Les puces créées à l'aide de cette nouvelle technologie sont largement utilisées dans les domaines suivants :

En Ouzbékistan également, dans le contexte de l'expansion des réseaux 5G et du développement de l'infrastructure numérique, de telles solutions technologiques revêtent une importance capitale. La baisse du coût des dispositifs à haute fréquence et l'augmentation de leur efficacité énergétique ont un impact positif direct sur la qualité des communications fournie aux consommateurs.

Selon les prévisions des experts, le marché mondial des solutions GaN radiofréquences pourrait atteindre 2,77 milliards de dollars d'ici 2031. Le partenariat entre Keysight et WIN Semiconductors vise à prendre la tête de ce marché énorme et à mettre fin à la notion de « révision » (re-spin) dans la fabrication de microcircuits. Cela propulse la vitesse d'innovation pour les startups technologiques et les grandes corporations vers un nouveau palier.