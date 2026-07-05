Le jeu Cyberpunk 2077, développé par le studio polonais CD Projekt RED, a franchi une nouvelle étape majeure en matière de ventes. Selon le nouveau rapport de l'entreprise, le tirage total du projet a dépassé les 40 millions d'exemplaires. Ce chiffre a propulsé le jeu dans le top 20 des jeux vidéo les plus vendus de l'histoire mondiale, confirmant une fois de plus que les problèmes initiaux du projet appartiennent au passé. Ixbt.com en rapporte la nouvelle.

Il est remarquable que Cyberpunk 2077 ait atteint ce résultat en moins de six ans. À la fin de l'année dernière, les ventes s'élevaient à 35 millions d'exemplaires. Ainsi, au cours du dernier semestre, 5 millions d'utilisateurs supplémentaires ont rejoint ce monde futuriste. Selon ixbt.com, pour un projet sorti il y a plus de cinq ans et principalement orienté vers l'aventure solo, il s'agit d'une dynamique très élevée.

Résultats historiques et concurrence

Actuellement, Cyberpunk 2077 occupe la 19e place du classement des jeux les plus vendus. Il partage cette position avec le populaire Hogwarts Legacy et le légendaire Sonic the Hedgehog. Selon les experts, l'amélioration de l'état technique du jeu et la sortie de l'extension Phantom Liberty (DLC) contribuent à la croissance stable des ventes.

Une autre fierté du studio CD Projekt RED — le jeu The Witcher 3: Wild Hunt — occupe la 8e place du classement. Ce projet s'est vendu à 65 millions d'exemplaires et, si l'on ne compte pas Tetris, il s'agit du jeu le plus populaire au monde sans aucun mode en ligne. Ces résultats montrent à quel point la réputation des développeurs polonais sur le marché mondial est élevée.

Projets futurs

Parmi les gamers ouzbeks également, Cyberpunk 2077 suscite un grand intérêt grâce à ses effets visuels et son scénario complexe. La technologie Ray Tracing du jeu et la pleine exploitation des capacités des cartes graphiques NVIDIA RTX l'ont élevé au rang de benchmark technologique. Actuellement, de nombreux utilisateurs s'interrogent sur la date de sortie de la suite du jeu.

Le studio a confirmé qu'il a actuellement commencé à travailler sur la deuxième partie de Cyberpunk 2077, mais qu'il n'existe pour le moment aucune information précise sur le projet. Néanmoins, le succès de la première partie renforce la confiance dans le nouveau projet. Les ventes devraient continuer à croître dans les années à venir.