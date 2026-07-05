Apple suspend le développement des AirPods Pro avec caméra : un projet révolutionnaire retardé

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Apple suspend le développement des AirPods Pro avec caméra : un projet révolutionnaire retardé

Apple a temporairement suspendu le développement d'une version révolutionnaire de l'un de ses produits les plus populaires — les écouteurs AirPods Pro — équipée de caméras intégrées. Cet appareil était conçu pour étendre les capacités d'intelligence artificielle et analyser l'environnement de l'utilisateur (perception visuelle). Les informations sur la suspension du projet ont été révélées par l'un des insiders les plus influents du monde technologique. Ixbt.com en rend compte .

Selon un message sur le réseau social X du collectionneur de prototypes et insider connu sous le pseudonyme de Kosutami, le projet, auparavant considéré comme presque finalisé, a été placé en statut « suspendu ». Bien que les raisons précises de cette décision ne soient pas encore communiquées, cette nouvelle contredit les prévisions positives diffusées précédemment par l'agence Bloomberg. Les rapports précédents indiquaient que l'appareil était à un stade avancé de tests et qu'il se préparait à une production de masse imminente.

Intelligence artificielle et « yeux intelligents »

L'idée principale de ce projet consistait à déterminer, via des caméras infrarouges intégrées aux écouteurs, où se trouve l'utilisateur et ce qu'il regarde. Ces caméras n'étaient pas destinées à prendre des photos ou des vidéos, mais à collecter des données sur l'environnement. Les informations recueillies devaient être transmises à la plateforme Apple Intelligence et à l'assistant vocal Siri, afin que le système puisse fournir à l'utilisateur des conseils plus précis et adaptés au contexte.

Selon les informations, Apple travaille sur ce projet depuis plus de quatre ans. L'arrivée de l'appareil sur le marché dépend directement de la finalisation d'une nouvelle version, plus intelligente, de l'assistant Siri. Actuellement, les fonctionnalités les plus avancées du système Siri ne sont disponibles que dans les versions de test du système d'exploitation iOS et n'ont pas été entièrement déployées au grand public.

Causes du retard et attentes

Le retard du projet pourrait être dû non seulement à des lacunes logicielles, mais aussi à des problèmes d'approvisionnement en composants. Les récentes pénuries de semi-conducteurs et de puces mémoire affectent également les plans de production de géants comme Apple. De plus, les défis techniques liés à l'intégration des caméras dans le boîtier des écouteurs ont représenté un véritable défi pour les ingénieurs.

Selon les premières estimations, les AirPods Pro avec caméra devaient être commercialisés au premier semestre 2026. Cependant, l'état actuel du projet signifie que ces délais seront considérablement repoussés ou que le concept de l'appareil sera entièrement repensé. Pour les utilisateurs d'Apple, cette nouvelle est inattendue, car beaucoup considéraient ce gadget comme la prochaine étape « intelligente » après le casque Vision Pro.

Il convient de noter qu'Apple suspend souvent des projets au stade de prototype pour les relancer ensuite sous une forme encore plus aboutie. En attendant, les fans des AirPods Pro devront se contenter des mises à jour des modèles existants et de découvrir comment les fonctionnalités Apple Intelligence fonctionnent sur des écouteurs standards.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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