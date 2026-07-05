Le but de Kylian Mbappé qualifie la France en quarts de finale : la résistance du Paraguay brisée

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Le but de Kylian Mbappé qualifie la France en quarts de finale : la résistance du Paraguay brisée

L'équipe de France a remporté une victoire difficile face au Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde et s'est qualifiée pour le tour suivant. Lors du match disputé à Philadelphie, les joueurs de Didier Deschamps ont rencontré plus de résistance que prévu. Bien que la France soit favorite, les représentants sud-américains ont maintenu une ligne défensive solide. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Durant la première période, la ligne d'attaque étoilée des Français n'a quasiment pu créer aucune situation dangereuse. Le Paraguay, qui avait éliminé l'Allemagne au tour précédent, a une fois de plus affiché un jeu organisé. Selon Goal.com, les actions offensives de l'équipe de France sont restées infructueuses pendant longtemps, offrant aux supporters un match ennuyeux.

Mbappé et Messi à égalité

Ce n'est qu'à la 70e minute que la France a réussi à ouvrir le score. Désiré Doué ayant été fauché par Diego Gomez dans la surface de réparation, l'arbitre a sifflé un penalty. Kylian Mbappé, qui s'est présenté pour le tir, a pleinement profité de l'occasion et a trouvé la cage avec précision. Ce but a non seulement offert la victoire à son équipe, mais a également permis à Mbappé d'égaler Lionel Messi au nombre de buts inscrits en Coupe du monde.

Bien que le but ait été marqué, le trio offensif français n'a pas réussi à livrer sa meilleure prestation lors de ce match. En raison d'un manque de passes de qualité, Kylian Mbappé est resté longtemps sans ballon. Néanmoins, son penalty exécuté avec sang-froid a scellé le sort de la rencontre.

Une défense rassurante

L'équipe du Paraguay s'est projetée en avant dans les 20 dernières minutes pour tenter d'égaliser. Cependant, les efforts des joueurs de Gustavo Alfaro n'ont pas suffi à percer la défense française. En particulier, le défenseur du Bayern Dayot Upamecano et le représentant d'Arsenal William Saliba ont accompli leur tâche de manière excellente. Ils ont neutralisé à temps les rares contre-attaques de l'adversaire.

Pour le gardien de l'équipe de France, Mike Maignan, membre du Milan, cette soirée a été plutôt tranquille. Outre quelques ballons aériens captés, il n'a pas été confronté à un danger sérieux. Bien que le jeu global de l'équipe ait paru un peu poussif, le résultat s'est avéré positif.

Désormais, la France affrontera le Maroc en quarts de finale. Cette victoire constitue une étape importante pour l'équipe de Deschamps, mais les experts soulignent la nécessité d'accroître l'efficacité offensive lors des prochains matchs. La confrontation face au Maroc s'annonce comme un véritable test pour les Français.

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Jahongir Tursunov
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