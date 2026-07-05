La France bat le Paraguay et se qualifie pour les quarts de finale

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La France bat le Paraguay et se qualifie pour les quarts de finale

La France a battu le Paraguay sur la plus petite des marges en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le seul but du match a été marqué par Kylian Mbappé à la 70e minute. Ce but a offert à la France son billet pour le tour suivant. Le nom du stade où s'est déroulé le match n'a pas été indiqué dans les informations fournies.

Au cours du match, la France a eu une grande supériorité en possession de balle et en nombre d'attaques. L'équipe de Didier Deschamps a tiré 15 fois vers le but adverse, dont 5 cadrés. Le Paraguay a envoyé 5 tirs, dont un seul cadré.

En matière de possession de balle, la supériorité de la France s'est également fait sentir. L'équipe européenne a contrôlé le ballon à 76 %, tandis que la part du Paraguay s'élevait à 24 %.

Les joueurs français ont effectué 562 passes au cours du match, avec une précision de 90 %. Le Paraguay a effectué 175 passes, dont 57 % ont trouvé leur cible.

En ce qui concerne les corners, le Paraguay a eu 12 occasions et la France 11. Les Français ont commis 12 fautes et reçu 3 cartons jaunes. Les joueurs paraguayens ont commis 2 fautes et n'ont reçu aucun carton. Aucun carton rouge ni hors-jeu n'a été enregistré lors du match.

Finalement, le but de Kylian Mbappé à la 70e minute a apporté la victoire à la France. Le Paraguay, bien qu'il ait longtemps résisté en défense, a terminé la compétition en huitièmes de finale.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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