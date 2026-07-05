Kylian Mbappé établit un nouveau record lors des play-offs de la Coupe du Monde 2026

L'attaquant de l'équipe nationale de France, Kylian Mbappé, a amélioré son record personnel en portant son nombre de buts lors des phases finales des Coupes du Monde à 11.

L'unique but marqué lors du huitième de finale contre le Paraguay a propulsé les Français en quarts de finale.

Le but décisif — à la 70e minute

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, la France a affronté le Paraguay.

À la 70e minute du match, les Français ont obtenu un penalty. Mbappé, s'est présenté au ballon, a transformé le tir avec précision et a ouvert le score.

Le score n'a plus évolué et la France s'est imposée 1-0.

Match dirigé par Tantashev

La rencontre s'est déroulée au stade Lincoln Financial Field, situé à Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis.

L'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev a officié en tant qu'arbitre principal lors de la rencontre.

11e but en phase finale

Le but marqué contre le Paraguay est le 11e de Mbappé lors des phases finales des Coupes du Monde.

Avant le Mondial 2026, le meilleur résultat dans cette catégorie appartenait aux légendes du football brésilien :

Leonidas — 8 buts en 5 matchs ;

Ronaldo — 8 buts en 10 matchs.

Mbappé a surpassé les résultats de ces deux footballeurs légendaires, portant son nombre de buts en play-offs au-delà d'un chiffre à deux chiffres.

Le record avait été battu contre la Suède

Le leader français avait déjà battu le record des Brésiliens dès les seizièmes de finale.

Lors de ce match, Mbappé avait marqué deux fois contre la Suède, assurant une large victoire 3-0 pour la France.

Le but contre le Paraguay a porté son record à 11. Le Mondial se poursuit pour Mbappé, ce chiffre pourrait donc encore augmenter.