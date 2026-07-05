Kylian Mbappé : « Nous aussi, on sait jouer un football rugueux »

L'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé a tenu des propos tranchants après la victoire contre le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Auteur de l'unique but de la rencontre sur penalty, le footballeur a insisté sur le fait que la France ne se limite pas à un beau football offensif.

Mbappé redevient la figure décisive

La France a battu le Paraguay 1-0 et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

L'unique but du match a été inscrit à la 70e minute. Kylian Mbappé, auteur du penalty décisif, a offert une victoire cruciale à son équipe.

« Nous sommes prêts à renoncer au jeu propre »

Selon Mbappé, la France sait adapter son style de jeu et s'adapter au football rugueux de l'adversaire lorsque la situation l'exige.

« S'il faut renoncer au jeu propre, nous sommes prêts à le faire. Nous avons prouvé que notre équipe ne se limite pas à un football offensif », a déclaré Mbappé.

L'attaquant a également souligné que le Paraguay s'attendait à ce que la France ne propose que de belles combinaisons et un football spectacle.

« Nous aussi, on sait jouer dur et rugueux »

Mbappé a raconté que les joueurs adverses ont tenté de pousser les Français à céder à l'émotion.

« Les Paraguayens pensaient que nous allions entrer sur le terrain en smoking pour faire de belles combinaisons. Mais nous aussi, on sait jouer un football rugueux et dur », a-t-il déclaré.

Selon le joueur, les représentants du Paraguay ont essayé de faire sortir les Français de leurs gonds, mais cette tactique n'a pas non plus fonctionné.

« Ils ont essayé de nous faire perdre notre sang-froid, mais là aussi nous avons pris le dessus », a déclaré Mbappé dans une interview accordée à The Touchline.

En quarts de finale, adversaire : le Maroc

Après avoir franchi l'obstacle paraguayen, la France affrontera désormais le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde.

Dans ce match aussi, Mbappé restera le principal espoir des Français.