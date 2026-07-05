Carlo Ancelotti met en garde avant le match contre la Norvège

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, a énuméré les points forts de son adversaire avant le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Norvège.

L'expert italien a souligné que le Brésil doit produire sa meilleure performance du tournoi pour atteindre les quarts de finale.

« La Norvège est un adversaire très fort »

Ancelotti a décrit la Norvège comme une équipe bien organisée et dotée d'un haut niveau technique.

« La Norvège est un adversaire très fort. C'est une équipe bien organisée, avec un grand talent et un style de jeu de haut niveau », a déclaré le technicien.

Selon lui, les Norvégiens sont non seulement dangereux en attaque, mais maintiennent également un bon équilibre entre la défense et l'attaque.

Le milieu de terrain norvégien, principal danger pour le Brésil

Le sélectionneur brésilien a attiré une attention particulière sur les mouvements de l'adversaire au milieu de terrain.

« La Norvège joue un football offensif. C'est pourquoi il est très difficile d'organiser des contre-attaques rapides contre eux. Surtout, leur milieu de terrain est très efficace », a déclaré Ancelotti.

Cela exige des joueurs brésiliens une discipline rigoureuse, des décisions rapides et une utilisation efficace des opportunités.

« Il est temps de montrer notre meilleur football »

Ancelotti attend de son équipe une performance maximale lors de ce match décisif.

« Nous devons montrer notre meilleur football. Je pense que c'est précisément le moment de le faire », a-t-il affirmé.

Le Brésil avait battu le Japon 2-1 lors de la phase de groupes. Selon l'entraîneur, cette victoire difficile a renforcé la confiance de l'équipe.

« Après le match difficile contre le Japon, notre confiance a augmenté. Nous voulons devenir encore plus forts et nous sommes prêts pour toute situation », a déclaré Ancelotti.

Quand aura lieu le match Brésil - Norvège ?

Le match entre le Brésil et la Norvège dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se déroulera dans la nuit du 5 au 6 juillet.

La rencontre débutera à 01h00, heure de Tachkent. L'équipe vainqueur obtiendra son ticket pour les quarts de finale du Mondial.