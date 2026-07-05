L'indifférence de Kylian Mbappé a provoqué la colère d'Orlando Hill

Le gardien de l'équipe nationale du Paraguay, Orlando Hill, a exprimé son vif mécontentement face au comportement de Kylian Mbappé après le huitième de finale contre la France.

Le match s'est terminé par une victoire 1-0 de la France. L'unique but a été marqué par Mbappé sur penalty.

Une main tendue, mais aucune réponse

Au coup de sifflet final, Orlando Hill s'est approché du leader français pour le féliciter de sa victoire.

Le gardien a tendu la main à Mbappé, mais le capitaine français l'a ignoré. Cette situation a provoqué la colère du joueur paraguayen.

Hill a ensuite lancé le ballon vers Mbappé.

« Mbappé m'a vraiment mis en colère. Je lui ai tendu la main pour le féliciter de sa victoire, mais il m'a complètement ignoré. Cela m'a beaucoup énervé », a déclaré le gardien.

Hill a été élu homme du match

Malgré le but encaissé sur penalty, Orlando Hill a effectué plusieurs arrêts décisifs durant la rencontre.

Les organisateurs du tournoi l'ont désigné comme le meilleur joueur du match.

Mbappé était également mécontent du Paraguay

De son côté, Kylian Mbappé a également critiqué le comportement des joueurs paraguayens après le match.

Le leader français a souligné que l'adversaire avait joué de manière brutale avec de nombreuses fautes. C'est pourquoi la tension est restée élevée entre les deux équipes tout au long du jeu.

La France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde avec une victoire minimale. Cependant, l'incident après le coup de sifflet final a suscité des débats aussi passionnés que le match lui-même.