L'indifférence de Kylian Mbappé a provoqué la colère d'Orlando Hill

·61·Sport
L'indifférence de Kylian Mbappé a provoqué la colère d'Orlando Hill

Le gardien de l'équipe nationale du Paraguay, Orlando Hill, a exprimé son vif mécontentement face au comportement de Kylian Mbappé après le huitième de finale contre la France.

Le match s'est terminé par une victoire 1-0 de la France. L'unique but a été marqué par Mbappé sur penalty.

Une main tendue, mais aucune réponse

Au coup de sifflet final, Orlando Hill s'est approché du leader français pour le féliciter de sa victoire.

Le gardien a tendu la main à Mbappé, mais le capitaine français l'a ignoré. Cette situation a provoqué la colère du joueur paraguayen.

Hill a ensuite lancé le ballon vers Mbappé.

« Mbappé m'a vraiment mis en colère. Je lui ai tendu la main pour le féliciter de sa victoire, mais il m'a complètement ignoré. Cela m'a beaucoup énervé », a déclaré le gardien.

Hill a été élu homme du match

Malgré le but encaissé sur penalty, Orlando Hill a effectué plusieurs arrêts décisifs durant la rencontre.

Les organisateurs du tournoi l'ont désigné comme le meilleur joueur du match.

Mbappé était également mécontent du Paraguay

De son côté, Kylian Mbappé a également critiqué le comportement des joueurs paraguayens après le match.

Le leader français a souligné que l'adversaire avait joué de manière brutale avec de nombreuses fautes. C'est pourquoi la tension est restée élevée entre les deux équipes tout au long du jeu.

La France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde avec une victoire minimale. Cependant, l'incident après le coup de sifflet final a suscité des débats aussi passionnés que le match lui-même.

Kylian MbappéFranceParaguayOrlando Hil
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Thomas Tuchel s'exprime sur l'état de l'Angleterre avant les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026Thomas Tuchel s'exprime sur l'état de l'Angleterre avant les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 12:15Guimarães : «Haaland est un joueur rusé, il veut mettre la pression sur le Brésil»Guimarães : «Haaland est un joueur rusé, il veut mettre la pression sur le Brésil»Aujourd'hui, 12:01Kylian Mbappé établit un nouveau record lors des play-offs de la Coupe du Monde 2026Kylian Mbappé établit un nouveau record lors des play-offs de la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 11:00Eduard Mor sur le match d'hier : « Le Paraguay n'a pas joué au football »Eduard Mor sur le match d'hier : « Le Paraguay n'a pas joué au football »Aujourd'hui, 10:24Carlo Ancelotti met en garde avant le match contre la NorvègeCarlo Ancelotti met en garde avant le match contre la NorvègeAujourd'hui, 10:12L'équipe du Maroc ne connaît pas la défaite depuis 34 matchsL'équipe du Maroc ne connaît pas la défaite depuis 34 matchsAujourd'hui, 10:08
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan