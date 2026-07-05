Guimarães : «Haaland est un joueur rusé, il veut mettre la pression sur le Brésil»

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Guimarães : «Haaland est un joueur rusé, il veut mettre la pression sur le Brésil»

Le milieu de terrain de l'équipe nationale du Brésil, Bruno Guimarães, a répondu aux propos de l'attaquant norvégien Erling Haaland, qui considérait les Brésiliens comme les grands favoris des phases finales de la Coupe du Monde 2026.

Selon lui, Haaland tente, par ces déclarations, de retirer la pression de la Norvège pour rejeter toute la responsabilité sur le Brésil.

«Haaland s'exprime avec beaucoup de ruse»

L'avant-centre norvégien avait désigné le Brésil comme le favori principal du tournoi avant le match des huitièmes de finale entre les deux équipes.

Guimarães a perçu ce commentaire non pas comme un simple compliment, mais comme un jeu psychologique.

«Haaland s'exprime avec beaucoup de ruse. Il veut enlever la pression de leurs épaules et nous transférer toute la responsabilité», a déclaré le footballeur brésilien.

«Le football se décide sur le terrain»

Guimarães a également souligné qu'il n'accordait pas trop d'importance aux déclarations des joueurs adverses.

«Pour être honnête, ce que disent les autres n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Le football se décide sur le terrain, on joue 11 contre 11», a-t-il ajouté.

Selon lui, le match sera intense et marqué par des duels physiques.

L'arme principale de la Norvège révélée

Le milieu brésilien est également revenu sur les points forts de la Norvège. En particulier, la présence de joueurs de grande taille et les transmissions aériennes pourraient représenter un danger sérieux pour les Brésiliens.

«Ils ont aussi leurs points forts. Ils ont des joueurs grands et essaieront de jouer avec des ballons aériens. Nous devrons agir avec intelligence», a déclaré Guimarães.

«Haaland est un joueur rusé»

Guimarães a noté que Haaland est un joueur qui sait mettre la pression sur l'adversaire, non seulement sur le terrain, mais aussi avant le match.

«Haaland est un joueur rusé. Nous devons y être préparés», a rapporté la publication Goal, citant Caze TV.

L'équipe vainqueur du huitième de finale entre le Brésil et la Norvège obtiendra son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.

BrésilErling HaalandBruno GuimarãesNorvège
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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