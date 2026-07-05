La présence de Qamchibek Tashiyev, condamné, au match « Muras United » – « Aziyagol » suscite le débat

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La présence de Qamchibek Tashiyev, condamné, au match « Muras United » – « Aziyagol » suscite le débat

Qamchibek Tashiyev a regardé depuis le stade le match de Premier League entre « Muras United » et « Aziyagol » qui s'est déroulé le 3 juillet à Manas, rapporte 24.kg.

Lors du match qui s'est déroulé au stade « Qurmanbek », Tashiyev a été aperçu dans la tribune VIP. Des vidéos montrant cette situation ont ensuite circulé sur les réseaux sociaux.

Le match s'est joué de manière indécise et s'est terminé sur un score nul de 1:1. Les deux équipes ont chacune obtenu un point.

L'apparition de Tashiyev au stade s'est produite peu après le prononcé du jugement à son encontre. Le 2 juillet, le tribunal du district de Pervomaysky de la ville de Bichkek avait examiné l'affaire dite « lettre des 75 ».

Le tribunal l'a reconnu coupable de préparation à la prise illégale du pouvoir par la force, prononçant la confiscation de ses biens et une peine de quatre ans de privation de liberté. En même temps, il lui a été assigné trois ans de contrôle probatoire. Par conséquent, Tashiyev ne sera pas incarcéré.

En revanche, il a été acquitté des accusations d'abus de pouvoir. La défense a annoncé son intention de faire appel de la décision du tribunal.

Qamchibek TashiyevMuras UnitedAziyagolBishkek24.kg
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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