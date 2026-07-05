De fortes pluies inondent les rues d'Istanbul

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De fortes pluies inondent les rues d'Istanbul

De fortes précipitations ont été observées à Istanbul. En raison d'importantes quantités de pluie tombées en peu de temps, de l'eau s'est accumulée dans certaines rues de la ville, rendant la circulation difficile.

Selon les médias locaux, les voitures circulaient lentement sur certaines routes et des embouteillages se sont formés dans certains quartiers. Les conducteurs ont eu des difficultés à poursuivre leur trajet sur les rues inondées.

L'intensification rapide des précipitations a également augmenté la pression sur l'infrastructure urbaine. Aucune information précise n'a encore été communiquée concernant les dégâts causés et les victimes.

Istanbul
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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