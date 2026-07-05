Pourquoi Mojtaba Khamenei n'a-t-il pas assisté aux funérailles de son père ?

Alors que les cérémonies d'adieu au défunt Guide suprême Ayatollah Ali Khamenei se poursuivent en Iran, l'absence de son fils et actuel Guide suprême, Mojtaba Khamenei, a suscité de vastes débats.

The New York Times selon le journal, la prière funéraire pour Ali Khamenei est prévue le 5 juillet à Téhéran, et les cérémonies d'adieu se poursuivront dans plusieurs villes du pays jusqu'au 9 juillet. Cependant, Mojtaba Khamenei n'est pas apparu publiquement jusqu'à présent.

Le chef du comité d'organisation des funérailles, Akbar Purjamshidiyon, avait précédemment déclaré que la participation de Mojtaba à la cérémonie était une décision personnelle. Malgré cela, nombre de ses partisans s'attendaient à voir le nouveau Guide dire adieu à son père.

Selon des sources, de graves menaces sécuritaires seraient la raison principale de son absence publique. Deux sources proches du Corps des Gardiens de la révolution islamique iranienne ont indiqué qu'il n'était pas jugé opportun que Mojtaba Khamenei participe à la cérémonie en raison du risque d'être ciblé ou localisé par Israël.

Parallèlement, des sources ont noté que Mojtaba Khamenei avait exprimé le souhait de participer à certaines étapes des funérailles de son père. En particulier, il aurait souhaité assister à la cérémonie prévue le 9 juillet au sanctuaire de l'Imam Reza à Mashhad pour prier pour son père.

Il convient de rappeler qu'il a été officiellement confirmé que Ali Khamenei a péri suite aux frappes aériennes des États-Unis et d'Israël à la fin du mois de février. La cérémonie d'adieu, initialement prévue en mars, a été reportée à juillet en raison du nombre attendu de participants et des préparatifs organisationnels.

Quant à Mojtaba Khamenei, bien qu'élu nouveau Guide suprême de l'Iran en mars, il n'est toujours pas apparu en public en raison des blessures reçues lors des attaques. Jusqu'à présent, ses messages ont été lus à la télévision ou diffusés sous forme de déclarations écrites.