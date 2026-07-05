Eduard Mor sur le match d'hier : « Le Paraguay n'a pas joué au football »

L'ancien joueur du Spartak Moscou, Eduard Mor, a vivement critiqué la performance du Paraguay face à la France en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Selon l'expert, les Paraguayens ont privilégié l'agressivité envers l'adversaire plutôt que le jeu, tandis que l'arbitre Ilgiz Tantashev n'a pas réussi à reprendre le contrôle du match à temps.

Le penalty de Mbappé a sauvé la France

La rencontre, disputée à Philadelphie, s'est soldée par une victoire 1-0 de la France.

L'unique but de la confrontation a été marqué sur penalty par Kylian Mbappé. L'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev n'avait pas sifflé le penalty initialement, mais après consultation de la VAR, il a accordé le coup de pied de réparation en faveur de la France.

Mbappé a profité de cette occasion pour qualifier son équipe en quarts de finale.

« Une telle violence est injustifiable »

Eduard Mor a déclaré que la qualification de la France et du Maroc pour les quarts de finale était un résultat attendu. Cependant, il a été profondément choqué par le style de jeu du Paraguay.

« Le jeu absolument brutal et irrespectueux de l'équipe nationale du Paraguay est injustifiable. J'ai moi-même participé à des matchs où la violence atteignait un niveau criminel. On vous frappe, on vous donne des coups de pied, et on recommence encore et encore », a déclaré Mor.

Il a souligné que, la Coupe du Monde étant un événement suivi par le monde entier, de tels agissements sont totalement inacceptables.

Tantashev également critiqué

L'ancien footballeur a souligné que les Paraguayens avaient été brutaux envers leurs adversaires, avec ou sans le ballon.

« Je n'avais pas encore vu un tel spectacle dans ce tournoi. L'arbitre Ilgiz Tantashev a perdu le contrôle du match et, pour une raison quelconque, n'a pas hésité à distribuer les cartons jaunes aux Paraguayens », a-t-il ajouté.

Selon Mor, l'arbitre aurait dû stopper l'agressivité avec des cartons dès le début de la rencontre. Comme cela n'a pas été fait, le terrain a été le théâtre de collisions constantes plutôt que de football.

« Dans l'ensemble, j'apprécie l'arbitrage de cette Coupe du Monde. Mais dans ce match précis, les avertissements auraient dû être donnés plus tôt. En conséquence, nous n'avons pas vu de football. Le Paraguay n'a pas joué au football », a conclu Mor.

Les Français ne sont pas tombés dans la provocation

Eduard Mor a également souligné que les joueurs français n'avaient pas répondu aux provocations et aux actions de l'adversaire.

Selon lui, la meilleure nouvelle est qu'un match aussi tendu se soit terminé sans blessures graves.

Dans un autre match de ce tour, le Maroc s'est imposé 3-0 face au Canada.

Le 9 juillet, les équipes nationales de France et du Maroc s'affronteront en quarts de finale de la Coupe du Monde.

Pensez-vous que Tantashev aurait dû montrer plus de cartons aux joueurs paraguayens ?