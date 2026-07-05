Un parachutiste brandissant le drapeau américain s'écrase sur la foule

Lors de l'un des événements cérémoniels dédiés au 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, un incident inattendu s'est produit. Dans le cadre du programme festif, un parachutiste survolant le ciel en agitant le drapeau américain a perdu le contrôle lors de son atterrissage et s'est écrasé dans la zone où les spectateurs étaient rassemblés.

Les vidéos de l'incident enregistrées par des témoins se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux. Les images montraient le parachutiste incapable de contrôler sa trajectoire en s'approchant du sol, atterrissant ainsi à l'endroit où se trouvaient les gens.

Après l'incident, les organisateurs de l'événement ont annoncé qu'une assistance immédiate avait été apportée au parachutiste. Selon eux, l'état du parachutiste est bon et il n'a pas subi de blessures graves à la suite de l'incident.

Bien que cet incident ait brièvement semé la confusion parmi les participants, l'événement s'est poursuivi selon le programme prévu.