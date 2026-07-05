Un lieutenant-colonel kazakh devenu professeur de danse à la retraite, réalisant son rêve d'enfance (vidéo)

Bolatbek Seydalin a longtemps travaillé dans le système d'expertise criminalistique du ministère de l'Intérieur du Kazakhstan. Il a servi pendant plus de 20 ans et a pris sa retraite avec le grade de lieutenant-colonel.

Après ses années de service, Bolatbek s'est souvenu de son rêve d'enfance non réalisé. Dès la première année de l'école, il s'intéressait à la danse et participait à un atelier de danse. Cependant, à l'époque, il a été contraint d'abandonner la danse en raison de l'idée qu'un garçon devait pratiquer un sport.

De nombreuses années plus tard, après 50 ans, il a changé cette décision. Bolatbek a étudié pendant cinq ans dans plusieurs écoles de danse à Astana. En participant régulièrement aux cours de salsa et de bachata, il a bien maîtrisé ces styles.

Par la suite, il a rejoint la communauté de danse de la ville et a commencé à enseigner. Aujourd'hui, Bolatbek n'est plus un officier à la retraite, mais un professeur qui donne des cours à ceux qui souhaitent apprendre à danser.