Situation terrifiante en Chine : un inconnu lance une petite fille dans un canal (vidéo)

Une vidéo montrant un homme jetant une petite fille dans un canal à Shantou, dans la province du Guangdong, s'est propagée sur les réseaux sociaux. L'incident s'est produit au bord de la route, sous les yeux des passants.

Dans les images, on peut voir un passant en scooter s'arrêter sans hésiter et plonger dans l'eau. Un autre témoin sur la rive s'est joint à lui pour aider à sortir la petite fille.

Selon les informations, l'homme qui a commis cet acte était le frère de la petite fille, souffrant de maladie mentale. Il a été placé dans un hôpital spécialisé après l'incident.

La petite fille a survécu et aucune blessure n'a été constatée. L'administration locale de Shantou a officiellement récompensé les deux personnes pour leur intervention rapide.