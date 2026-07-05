Kylian Mbappé a répondu au Paraguay : le chemin difficile de la France vers les quarts de finale

L'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid Kylian Mbappé a réagi aux gestes particulièrement grossiers de l'adversaire après le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde contre le Paraguay. Sous une chaleur étouffante à Philadelphie, les Français ont remporté la victoire 1-0 et obtenu leur ticket pour les quarts de finale du tournoi. Goal.com rend compte de cela.

Kylian Mbappé, qui a converti un penalty à la 70e minute de la rencontre, a inscrit son septième but dans la compétition. Avec ce résultat, il a rejoint Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs. Cependant, le match restera dans les mémoires non seulement pour les buts, mais aussi pour les batailles féroces sur le terrain et les provocations de l'adversaire. Selon Goal.com, l'équipe du Paraguay a adopté une tactique extrêmement agressive tout au long du match.

« Nous sommes aussi prêts à mettre les mains dans le cambouis »

Lors de l'interview d'après-match, Kylian Mbappé a souligné qu'il était préparé au jeu « sale » de l'adversaire. Selon ses propos, beaucoup considèrent l'équipe de France comme une équipe qui ne joue qu'un beau football, mais ils sont capables de faire preuve de caractère dans les situations difficiles.

« Nous savions quel genre de match nous attendait. Nous savons aussi faire le travail sale (dirty work), jouer un football rugueux. Je pense que les adversaires s'attendaient à nous voir sortir sur le terrain en smoking, mais nous étions prêts pour n'importe quel combat », a insisté le capitaine de l'équipe de France.

La chaleur de 100 degrés Fahrenheit (environ 38 degrés Celsius) observée pendant le match a également affecté les nerfs des joueurs. En particulier, plusieurs accrochages ont eu lieu entre Mbappé et le milieu de terrain paraguayen Matias Galarza. Les Sud-Américains ont tenté de jouer de manière grossière contre le leader français dans presque chaque situation.

Bagarre après le coup de sifflet final

Les situations tendues ont continué même après la fin du match. Une bagarre a éclaté au centre du terrain entre les membres des deux équipes. Le gardien paraguayen Orlando Gill a même frappé Mbappé dans le dos avec le ballon. Par la suite, Gill a expliqué son geste par le fait que Mbappé n'avait pas répondu à son salut et n'avait pas serré sa main.

Rayan Cherki, entré en jeu en cours de match, a également salué le courage de son équipe. Selon lui, les joueurs de Didier Deschamps ne se contentent pas de leur habileté technique, mais peuvent se transformer en véritables combattants quand il le faut. « S'ils veulent se battre avec nous, ils auront une réponse digne de ce nom », a déclaré Cherki.

Après cette victoire, l'équipe de France affrontera le Maroc en quart de finale. Selon les experts, ces matchs physiquement exigeants et riches en duels servent de test d'endurance pour la France avant les phases décisives du tournoi.