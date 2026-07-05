Le gardien du Cap-Vert bat le record de Casillas

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Le gardien du Cap-Vert bat le record de Casillas

Le gardien de l'équipe nationale du Cap-Vert, Jozimar Vozinha, a réalisé un résultat historique en termes de popularité sur les réseaux sociaux.

Avec plus de 25,2 millions d'abonnés, Vozinha a établi un nouveau record parmi les gardiens de but.

Le record de Casillas battu

Vozinha a surpassé la légende du Real Madrid, du Porto et de l'équipe d'Espagne, Iker Casillas, sur ce critère.

Casillas compte 20,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Ainsi, le portier du Cap-Vert est devenu le footballeur le plus populaire, non seulement parmi les gardiens en activité, mais aussi parmi les anciens.

Courtois — le plus proche poursuivant

Parmi les gardiens actuellement en activité, le résultat le plus proche de Vozinha appartient à Thibaut Courtois.

Le gardien du Real Madrid et de l'équipe de Belgique est suivi par 18 millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Le match contre l'Espagne l'a rendu célèbre

Vozinha a attiré l'attention de la communauté footballistique après le match contre l'Espagne en phase de groupes des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Il a réalisé 7 arrêts au cours du match, aidant le Cap-Vert à conserver un nul 0-0.

Le gardien est devenu l'un des héros principaux de cette rencontre.

Le Cap-Vert a atteint les barrages

Après ce résultat crucial contre l'Espagne, le Cap-Vert a réussi à sortir de son groupe.

L'équipe a offert une belle résistance face à l'Argentine en 16es de finale, mais a été battue 2-3 en prolongations et a été éliminée de la compétition.

Malgré tout, les arrêts de Vozinha et sa participation historique lui ont valu des millions de nouveaux fans.

Josimar VozinhaIker CasillasThibaut CourtoisReal MadridEspagne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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