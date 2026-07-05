Deschamps explique pourquoi il a nommé Mbappé capitaine

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, s'est exprimé sur le rôle de Kylian Mbappé dans l'équipe, sa responsabilité de capitaine et ses qualités de leader.

Selon le technicien, l'image de « dictateur » créée autour de Mbappé dans la presse et sur les réseaux sociaux ne correspond absolument pas au véritable caractère du joueur.

« Cette image est vraiment très loin de la réalité »

Deschamps a été interrogé sur le fait de savoir si Mbappé était suffisamment mature pour être le capitaine de l'équipe de France.

Le sélectionneur a souligné que l'attaquant a adopté la bonne attitude envers l'équipe dès le premier jour du rassemblement.

« On crée parfois une image de lui comme s'il était un “dictateur”. Mais cela ne correspond pas du tout à la véritable personnalité de Kylian. Dès le premier jour, il a commencé le travail avec le bon état d'esprit et la bonne attitude », a déclaré Deschamps.

Mbappé ne parle pas seulement pour lui-même

Selon l'entraîneur français, lorsque Mbappé s'adresse à l'équipe, il n'exprime pas ses intérêts personnels, mais l'opinion de tous les joueurs.

Il transmet également les problèmes de ses coéquipiers au staff technique. Même si ces questions ne concernent pas directement Mbappé, il ne reste pas indifférent.

« Il me fait remonter les problèmes des joueurs. Pour vouloir se soucier des autres, il ne faut pas avoir de problèmes soi-même. Si l'on doit dire qu'il y a un joueur sans problème dans l'équipe, c'est Kylian », a affirmé le spécialiste.

« Tout le monde le suit »

Deschamps a noté que Mbappé jouit d'un grand respect au sein de l'équipe et que les autres joueurs le suivent.

Selon lui, une bonne atmosphère s'est installée au sein de l'équipe de France, et dans ces conditions, choisir Mbappé comme capitaine était une décision naturelle.

« Tout le monde le suit. Nous avons formé une très bonne équipe. Dans cette situation, il était naturel de le choisir comme capitaine », a dit Deschamps.

La plaisanterie du « Mbappé dictateur » a atteint l'équipe

Curieusement, les blagues et les mèmes sur le « Mbappé dictateur » devenus populaires sur les réseaux sociaux circulent désormais également parmi les joueurs de l'équipe de France.

Les supporters abordent la situation avec humour, commentant : « Mbappé a pris le contrôle de l'équipe nationale, maintenant c'est au tour de Deschamps ».

Cependant, selon Deschamps, Mbappé n'est pas un « dictateur » essayant de diriger l'équipe, mais un véritable leader qui défend les intérêts des joueurs.