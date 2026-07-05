Le nombre de personnes fortunées dans le monde bat un nouveau record ! Dans quel pays y en a-t-il le plus ?

·35·Monde
Le nombre de personnes fortunées dans le monde bat un nouveau record ! Dans quel pays y en a-t-il le plus ?

Le nombre de milliardaires dans le monde a encore augmenté. Selon le rapport annuel de la banque UBS, leur nombre a atteint 3 302 en avril 2026. Cela représente une croissance de 13 % par rapport aux 12 mois précédents.

Au cours d'une année, 383 personnes ont rejoint la liste des milliardaires. Leur richesse totale a également considérablement augmenté, avec une croissance de 25 % enregistrée.

Le chiffre le plus élevé a été enregistré en Corée du Sud. Le nombre de milliardaires dans le pays est passé de 31 à 52. Leur richesse totale a augmenté de 139 %.

Au Chili, le nombre de milliardaires est resté inchangé, mais leur richesse a augmenté de 80 %. En République tchèque, deux personnes supplémentaires ont été ajoutées à la liste et la richesse totale a augmenté de 60 %.

Les États-Unis sont en tête du nombre de milliardaires. Le pays en compte plus de 1 000. La Chine en compte 562, l'Inde 211, l'Allemagne 193 et la Russie 122.

Selon le rapport, la plupart des milliardaires du monde possèdent une fortune inférieure à 50 milliards de dollars. 18 personnes ont des actifs compris entre 50 et 100 milliards de dollars. La fortune de 19 personnes est estimée à plus de 100 milliards de dollars.

États-UnisCorée du SudChineIndeUBS
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une nouvelle espèce de créature vieille de 80 millions d'années identifiée au JaponUne nouvelle espèce de créature vieille de 80 millions d'années identifiée au JaponAujourd'hui, 15:20Pourquoi une femme a-t-elle tué sa fille et ses quatre petits-enfants aux États-UnisPourquoi une femme a-t-elle tué sa fille et ses quatre petits-enfants aux États-UnisAujourd'hui, 15:15Le Kazakhstan souhaite prolonger à nouveau l'interdiction d'exportation d'essence et de dieselLe Kazakhstan souhaite prolonger à nouveau l'interdiction d'exportation d'essence et de dieselAujourd'hui, 15:11La présence de Qamchibek Tashiyev, condamné, au match « Muras United » – « Aziyagol » suscite le débatLa présence de Qamchibek Tashiyev, condamné, au match « Muras United » – « Aziyagol » suscite le débatAujourd'hui, 12:08De fortes pluies inondent les rues d'IstanbulDe fortes pluies inondent les rues d'IstanbulAujourd'hui, 11:57Situation terrifiante en Chine : un inconnu lance une petite fille dans un canal (vidéo)Situation terrifiante en Chine : un inconnu lance une petite fille dans un canal (vidéo)Aujourd'hui, 11:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas