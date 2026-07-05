Le nombre de personnes fortunées dans le monde bat un nouveau record ! Dans quel pays y en a-t-il le plus ?

Le nombre de milliardaires dans le monde a encore augmenté. Selon le rapport annuel de la banque UBS, leur nombre a atteint 3 302 en avril 2026. Cela représente une croissance de 13 % par rapport aux 12 mois précédents.

Au cours d'une année, 383 personnes ont rejoint la liste des milliardaires. Leur richesse totale a également considérablement augmenté, avec une croissance de 25 % enregistrée.

Le chiffre le plus élevé a été enregistré en Corée du Sud. Le nombre de milliardaires dans le pays est passé de 31 à 52. Leur richesse totale a augmenté de 139 %.

Au Chili, le nombre de milliardaires est resté inchangé, mais leur richesse a augmenté de 80 %. En République tchèque, deux personnes supplémentaires ont été ajoutées à la liste et la richesse totale a augmenté de 60 %.

Les États-Unis sont en tête du nombre de milliardaires. Le pays en compte plus de 1 000. La Chine en compte 562, l'Inde 211, l'Allemagne 193 et la Russie 122.

Selon le rapport, la plupart des milliardaires du monde possèdent une fortune inférieure à 50 milliards de dollars. 18 personnes ont des actifs compris entre 50 et 100 milliards de dollars. La fortune de 19 personnes est estimée à plus de 100 milliards de dollars.