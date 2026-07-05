Thermaltake présente le testeur Dr. Power III Pro conforme à la norme ATX 3.1

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Thermaltake présente le testeur Dr. Power III Pro conforme à la norme ATX 3.1

Thermaltake, l'une des marques leaders sur le marché des composants informatiques, a officiellement annoncé le Dr. Power III Pro, un appareil conçu pour diagnostiquer les blocs d'alimentation de nouvelle génération. Ce gadget est adapté à la norme ATX 3.1 moderne et devrait devenir un outil utile non seulement pour les centres de service professionnels, mais aussi pour les passionnés qui assemblent leur propre ordinateur. Source : Ixbt.com rapporte .

La fonction principale du Dr. Power III Pro consiste à vérifier l'état des connecteurs du bloc d'alimentation et à contrôler la stabilité de la tension. Selon le site ixbt.com, le nouveau tester est évalué à 50 dollars américains. Ce prix est considéré comme très compétitif pour sa catégorie, compte tenu de ses fonctionnalités et de sa capacité à fonctionner avec les cartes graphiques modernes.

Une solution dédiée aux cartes graphiques modernes

L'aspect le plus important du nouveau modèle est sa capacité à identifier les signaux de l'interface d'alimentation des cartes graphiques. Cela permet à l'utilisateur de déterminer le niveau de puissance pris en charge par la carte graphique. Ainsi, l'assembleur du système peut s'assurer que le bloc d'alimentation détecte correctement les paramètres et que la quantité d'énergie nécessaire est transmise à la carte graphique.

Il convient de souligner que le fabricant précise que ce produit est un outil de diagnostic et non un testeur de charge (load tester) pour cartes graphiques. Le Dr. Power III Pro sert principalement à déterminer l'état des interfaces, le niveau de tension et la conformité des connexions. Il n'est donc pas recommandé de l'utiliser comme un outil pour tester la performance maximale du bloc d'alimentation.

Des capacités de diagnostic étendues

L'appareil permet de vérifier presque tous les composants essentiels de l'ordinateur. Il prend en charge les connecteurs suivants :

  • Connecteur ATX 24 broches pour cartes mères ;
  • Connecteurs 4 et 8 broches pour l'alimentation du processeur ;
  • Connecteurs d'alimentation 6 et 8 broches pour cartes graphiques ;
  • Connecteurs SATA et IDE (Molex) pour supports de données et périphériques.
L'écran couleur situé sur le panneau avant affiche en temps réel la tension de sortie de chaque ligne. Cela aide l'utilisateur à identifier rapidement et visuellement le point exact où se situe le problème.

Le Dr. Power III Pro dispose de deux modes de fonctionnement : manuel et automatique. En mode automatique, le tester vérifie toutes les interfaces de manière séquentielle. Si une anomalie ou une chute de tension est détectée dans le système, un avertissement rouge apparaît à l'écran et un signal sonore retentit. Cette fonction facilite considérablement le processus de recherche de pannes complexes.

À l'heure où la demande en ordinateurs de jeu et stations graphiques haute performance augmente sur le marché ouzbek, de tels outils de diagnostic jouent un rôle important pour assurer la sécurité des composants coûteux. Cette nouveauté de Thermaltake devrait bientôt être disponible pour les utilisateurs locaux via les plateformes de commerce international.

ThermaltakeBloc D'alimentationATX 3.1TechnologieDiagnostic
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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