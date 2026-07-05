Mikel Oyarzabal a désigné le meilleur attaquant de la Coupe du Monde 2026

·23·Sport
Mikel Oyarzabal a désigné le meilleur attaquant de la Coupe du Monde 2026

L'attaquant de l'équipe nationale d'Espagne Mikel Oyarzabal a déclaré qui il considère comme le meilleur attaquant de la Coupe du Monde 2026.

Le footballeur espagnol a choisi Lionel Messi pour cette distinction, soulignant qu'il est difficile de réduire la star argentine au simple rôle d'attaquant.

« Messi — l'essence même du football »

Selon Oyarzabal, il n'est pas juste d'évaluer Messi uniquement comme un attaquant.

« Je ne dirais pas que Lionel Messi est un attaquant pur, car il représente l'essence même du football. Mais mon choix reste Messi », a-t-il déclaré, rapporté par COPE.

Messi en tête de la compétition

Actuellement, le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine est le joueur le plus prolifique de la Coupe du Monde 2026.

Le buteur de 39 ans a disputé quatre matchs et réussi à marquer sept buts.

Ce résultat fait de Messi le grand favori de la course aux buteurs du mondial.

Oyarzabal performe également bien

Mikel Oyarzabal lui-même réalise une bonne performance dans la compétition.

L'attaquant espagnol a marqué quatre buts en quatre matchs et occupe actuellement la cinquième place du classement des buteurs de la Coupe du Monde.

Néanmoins, Oyarzabal a jugé que le titre de meilleur attaquant revenait à l'un de ses rivaux — Lionel Messi.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le gardien du Cap-Vert bat le record de CasillasLe gardien du Cap-Vert bat le record de CasillasAujourd'hui, 14:22Pourquoi Camavinga ne veut-il pas quitter le Real MadridPourquoi Camavinga ne veut-il pas quitter le Real MadridAujourd'hui, 14:14Cherki surprend les fans avec le chapeau de NapoléonCherki surprend les fans avec le chapeau de NapoléonAujourd'hui, 14:12Deschamps explique pourquoi il a nommé Mbappé capitaineDeschamps explique pourquoi il a nommé Mbappé capitaineAujourd'hui, 14:10Conflit entre Kylian Mbappe et le Paraguay : la France se qualifie pour les quarts de finaleConflit entre Kylian Mbappe et le Paraguay : la France se qualifie pour les quarts de finaleAujourd'hui, 13:58Alex Oxlade-Chamberlain prolonge son contrat avec le CelticAlex Oxlade-Chamberlain prolonge son contrat avec le CelticAujourd'hui, 13:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan