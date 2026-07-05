L'attaquant de l'équipe nationale d'Espagne Mikel Oyarzabal a déclaré qui il considère comme le meilleur attaquant de la Coupe du Monde 2026.

Le footballeur espagnol a choisi Lionel Messi pour cette distinction, soulignant qu'il est difficile de réduire la star argentine au simple rôle d'attaquant.

« Messi — l'essence même du football »

Selon Oyarzabal, il n'est pas juste d'évaluer Messi uniquement comme un attaquant.

« Je ne dirais pas que Lionel Messi est un attaquant pur, car il représente l'essence même du football. Mais mon choix reste Messi », a-t-il déclaré, rapporté par COPE.

Messi en tête de la compétition

Actuellement, le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine est le joueur le plus prolifique de la Coupe du Monde 2026.

Le buteur de 39 ans a disputé quatre matchs et réussi à marquer sept buts.

Ce résultat fait de Messi le grand favori de la course aux buteurs du mondial.

Oyarzabal performe également bien

Mikel Oyarzabal lui-même réalise une bonne performance dans la compétition.

L'attaquant espagnol a marqué quatre buts en quatre matchs et occupe actuellement la cinquième place du classement des buteurs de la Coupe du Monde.

Néanmoins, Oyarzabal a jugé que le titre de meilleur attaquant revenait à l'un de ses rivaux — Lionel Messi.