Un système de stockage d'énergie à volant d'inertie en acier remplaçant le lithium créé aux États-Unis

·39·Technologie
Un système de stockage d'énergie à volant d'inertie en acier remplaçant le lithium créé aux États-Unis

La société américaine Torus a présenté une innovation révolutionnaire dans le domaine des technologies de stockage d'énergie : un système modulaire à volant d'inertie en acier fonctionnant sans éléments chimiques. Ce dispositif est conçu pour les centres de données d'intelligence artificielle (AI) et les réseaux électriques, se distinguant fondamentalement des batteries lithium-ion traditionnelles. La nouvelle technologie stocke l'énergie sous forme cinétique en faisant tourner un rotor en acier lourd, et non par des réactions chimiques. Ixbt.com en rend compte.

La base de la plateforme est un accumulateur d'énergie appelé Nova Spin. À l'intérieur du dispositif se trouve une chambre à vide hermétique, dans laquelle le volant d'inertie en acier tourne presque sans friction grâce à des paliers magnétiques. Lorsqu'un excédent d'énergie électrique apparaît sur le réseau, le système fait tourner le rotor à haute vitesse, convertissant l'énergie électrique en mouvement cinétique. En cas de besoin, le processus s'effectue en sens inverse.

Avantage technologique et durabilité

selon ixbt.com, ce système peut fournir jusqu'à 20 fois plus de puissance que les batteries traditionnelles. Plus important encore, le volant d'inertie peut démarrer en une fraction de seconde et compenser les pics de charge. Le cycle complet de charge et de restitution d'énergie ne dure que 12 minutes, un indicateur crucial pour les systèmes à haute dynamique.

Contrairement aux batteries au lithium, le développement de Torus ne perd pas ses caractéristiques au fil du temps. Les représentants de l'entreprise soulignent que la durée de vie du système est de 25 ans. Pendant cette période, l'efficacité du dispositif ne diminue presque pas, car il ne contient pas de substances chimiques sujettes à la dégradation. Cela le rend très avantageux économiquement pour les grands projets d'infrastructure.

Une solution pour l'intelligence artificielle et l'infrastructure moderne

Le nouveau développement est principalement destiné aux centres de données AI modernes équipés de processeurs graphiques puissants tels que les GPU NVIDIA. Dans ces centres, la consommation d'énergie peut varier de plusieurs dizaines de mégawatts en quelques secondes. Le système à volant d'inertie fonctionne sous une tension de courant continu de 800 V, identique à la norme des racks de serveurs modernes, ce qui réduit les pertes lors de la conversion d'énergie.

Les avantages de la technologie Torus sont les suivants :

  • une durée de vie de 25 ans ;
  • l'absence de déchets chimiques nocifs pour l'environnement ;
  • la capacité de réagir instantanément aux charges de forte puissance ;
  • des exigences minimales en matière de maintenance technique.
Selon les experts, de tels dispositifs pourraient être utilisés non seulement dans les centres de données, mais aussi pour stabiliser les réseaux électriques en général. Cela permet d'améliorer la fiabilité de l'approvisionnement en énergie et de lisser les pics de charge sans modernisation à grande échelle de l'infrastructure existante. Pour des régions comme l'Ouzbékistan, où le système énergétique est en cours de modernisation, de telles technologies de stabilisation pourraient également revêtir une importance pertinente à l'avenir.

TorusÉnergieTechnologieIntelligence ArtificielleInnovation
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Bang & Olufsen présente la première batterie externe de son histoireBang & Olufsen présente la première batterie externe de son histoireAujourd'hui, 15:29Nokia revient avec des téléphones à touches dotés d'intelligence artificielleNokia revient avec des téléphones à touches dotés d'intelligence artificielleAujourd'hui, 15:15Le point le plus éloigné de l'orbite terrestre : le 6 juillet, le mouvement de notre planète ralentitLe point le plus éloigné de l'orbite terrestre : le 6 juillet, le mouvement de notre planète ralentitAujourd'hui, 14:52Thermaltake présente le testeur Dr. Power III Pro conforme à la norme ATX 3.1Thermaltake présente le testeur Dr. Power III Pro conforme à la norme ATX 3.1Aujourd'hui, 13:56La Chine vise le leadership dans la course spatiale : un nouveau moteur de satellite réussit ses essaisLa Chine vise le leadership dans la course spatiale : un nouveau moteur de satellite réussit ses essaisAujourd'hui, 13:26La Chine régule la production de robots compagnons dotés de sentiments humainsLa Chine régule la production de robots compagnons dotés de sentiments humainsAujourd'hui, 12:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5