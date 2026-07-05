La société américaine Torus a présenté une innovation révolutionnaire dans le domaine des technologies de stockage d'énergie : un système modulaire à volant d'inertie en acier fonctionnant sans éléments chimiques. Ce dispositif est conçu pour les centres de données d'intelligence artificielle (AI) et les réseaux électriques, se distinguant fondamentalement des batteries lithium-ion traditionnelles. La nouvelle technologie stocke l'énergie sous forme cinétique en faisant tourner un rotor en acier lourd, et non par des réactions chimiques. Ixbt.com en rend compte.

La base de la plateforme est un accumulateur d'énergie appelé Nova Spin. À l'intérieur du dispositif se trouve une chambre à vide hermétique, dans laquelle le volant d'inertie en acier tourne presque sans friction grâce à des paliers magnétiques. Lorsqu'un excédent d'énergie électrique apparaît sur le réseau, le système fait tourner le rotor à haute vitesse, convertissant l'énergie électrique en mouvement cinétique. En cas de besoin, le processus s'effectue en sens inverse.

Avantage technologique et durabilité

selon ixbt.com, ce système peut fournir jusqu'à 20 fois plus de puissance que les batteries traditionnelles. Plus important encore, le volant d'inertie peut démarrer en une fraction de seconde et compenser les pics de charge. Le cycle complet de charge et de restitution d'énergie ne dure que 12 minutes, un indicateur crucial pour les systèmes à haute dynamique.

Contrairement aux batteries au lithium, le développement de Torus ne perd pas ses caractéristiques au fil du temps. Les représentants de l'entreprise soulignent que la durée de vie du système est de 25 ans. Pendant cette période, l'efficacité du dispositif ne diminue presque pas, car il ne contient pas de substances chimiques sujettes à la dégradation. Cela le rend très avantageux économiquement pour les grands projets d'infrastructure.

Une solution pour l'intelligence artificielle et l'infrastructure moderne

Le nouveau développement est principalement destiné aux centres de données AI modernes équipés de processeurs graphiques puissants tels que les GPU NVIDIA. Dans ces centres, la consommation d'énergie peut varier de plusieurs dizaines de mégawatts en quelques secondes. Le système à volant d'inertie fonctionne sous une tension de courant continu de 800 V, identique à la norme des racks de serveurs modernes, ce qui réduit les pertes lors de la conversion d'énergie.

Les avantages de la technologie Torus sont les suivants :

une durée de vie de 25 ans ;

l'absence de déchets chimiques nocifs pour l'environnement ;

la capacité de réagir instantanément aux charges de forte puissance ;

des exigences minimales en matière de maintenance technique.

Selon les experts, de tels dispositifs pourraient être utilisés non seulement dans les centres de données, mais aussi pour stabiliser les réseaux électriques en général. Cela permet d'améliorer la fiabilité de l'approvisionnement en énergie et de lisser les pics de charge sans modernisation à grande échelle de l'infrastructure existante. Pour des régions comme l'Ouzbékistan, où le système énergétique est en cours de modernisation, de telles technologies de stabilisation pourraient également revêtir une importance pertinente à l'avenir.