Cherki surprend les fans avec le chapeau de Napoléon

Le milieu de terrain de l'équipe de France Rayan Cherki est apparu sous un look inattendu après le match contre le Paraguay.

Le footballeur a attiré l'attention des fans et des photographes en portant le bicorne, le célèbre chapeau à deux cornes porté par Napoléon Bonaparte.

La France a gagné sur le score minimal

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, la France a affronté le Paraguay.

La rencontre serrée s'est achevée sur une victoire des Bleus 1:0.

Le seul but du match a été marqué par Kylian Mbappé. Le capitaine de la France a transformé un penalty à la 70e minute, qualifiant son équipe pour les quarts de finale.

Cherki est entré en jeu depuis le banc

Rayan Cherki est entré en jeu à la 84e minute.

Il ne s'est pas distingué par un but ou une passe décisive dans ce court laps de temps. Cependant, son look extraordinaire après le match l'a placé au centre des discussions sur les réseaux sociaux.

L'apparition de Cherki avec le chapeau de style napoléonien a suscité de nombreuses blagues et mèmes parmi les fans.

En quart de finale, l'adversaire — le Maroc

L'équipe de France affrontera le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde.

Le match se déroulera la nuit du 9 au 10 juillet au stade Gillette, situé à Foxboro, aux États-Unis.

Les fans attendent désormais de la France non seulement une nouvelle victoire, mais aussi un nouveau look de Cherki.