La restriction sur l'exportation d'essence et de carburant diesel au Kazakhstan pourrait être prolongée de six mois supplémentaires. Le ministère de l'Énergie prépare un nouveau projet de décision à ce sujet.

La proposition prévoit d'interdire l'exportation de carburant vers les pays de l'Union économique eurasiatique du 22 novembre 2026 au 22 mai 2027. Pour les autres pays, la restriction pourrait s'étendre du 1er janvier au 30 juin 2027.

L'interdiction ne se limite pas à l'essence, au diesel et au kérosène d'aviation. Elle couvre également les exportations de gazole, de distillats légers, de bitume, de toluène et de xylène.

Les exceptions seront maintenues pour les livraisons spéciales effectuées par décision gouvernementale et les cargaisons humanitaires.

Le Kazakhstan a déjà restreint les exportations à plusieurs reprises pour maintenir un approvisionnement stable en carburant sur le marché intérieur. Le régime actuel limite l'exportation d'essence, de diesel et de certains produits pétroliers par voie routière et ferroviaire.

Des informations ont fait surface selon lesquelles la Russie envisage la possibilité d'acheter de l'essence au Kazakhstan, mais la partie kazakhe a déclaré qu'aucune demande officielle n'avait été reçue.