Le point le plus éloigné de l'orbite terrestre : le 6 juillet, le mouvement de notre planète ralentit

Le 6 juillet de cette année, la planète Terre passe par le point de son orbite le plus éloigné du Soleil — le point d'aphélie. Suite à cet événement astronomique, la vitesse de déplacement de notre planète dans l'espace chute à son niveau le plus bas de l'année. Ce processus fait partie des lois de la nature et est observé chaque année au début du mois de juillet. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

S'appuyant sur les données du planétarium de Moscou, l'agence TASS rapporte que ce jour-là, la distance entre la Terre et le Soleil s'établit à environ 152,1 millions de kilomètres. À titre de comparaison, en janvier, lorsque notre planète est au plus près du Soleil (point de périhélie), cette distance se réduit à 147 millions de kilomètres. L'augmentation de la distance affecte directement la vitesse orbitale de notre planète.

Ralentissement de la vitesse et loi de Kepler

Le 6 juillet, la vitesse orbitale de la Terre diminue à 29,27–29,29 kilomètres par seconde. Comparé aux chiffres de janvier, c'est une différence notable — à ce moment-là, la vitesse était de 30,27–30,29 kilomètres par seconde. Ces changements s'expliquent par la deuxième loi de l'astronome allemand Johann Kepler : plus une planète est proche du Soleil, plus elle se déplace rapidement, et inversement.

Comme l'orbite terrestre n'est pas un cercle parfait mais une ellipse étirée, la distance jusqu'au Soleil varie tout au long de l'année. Lors de l'aphélie, la Terre s'éloignant du Soleil, l'influence de la gravitation solaire diminue légèrement, ce qui entraîne un ralentissement de la planète.

Changements dans l'apparence du Soleil

En raison de l'atteinte de la distance maximale, le 6 juillet, le diamètre apparent du Soleil dans le ciel sera à sa plus petite taille de l'année. Bien sûr, ce changement est difficile à percevoir à l'œil nu, mais grâce à des équipements astronomiques spécialisés, il est possible de constater la diminution du disque solaire.

Beaucoup de gens ont la fausse idée que l'éloignement du Soleil devrait entraîner un refroidissement météorologique. En réalité, dans l'hémisphère nord, y compris en Ouzbékistan, la période estivale que nous connaissons actuellement est liée à l'inclinaison de l'axe terrestre. L'augmentation de la distance de quelques millions de kilomètres a moins d'impact que le changement des saisons.

Cet événement est important pour les astronomes et les passionnés de l'espace dans l'étude des mécanismes complexes de notre planète. Le ralentissement et l'éloignement de la Terre ne présentent aucun danger pour la santé humaine ou la vie quotidienne, mais font partie de l'équilibre de l'univers.