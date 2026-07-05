Carlo Ancelotti évoque son plan pour stopper Haaland avant le Brésil-Norvège

Des déclarations inattendues retentissent avant le match opposant le Brésil et la Norvège dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. L'entraîneur brésilien Carlo Ancelotti a révélé qu'aucune tactique spéciale n'avait été élaborée contre Erling Haaland, l'un des attaquants les plus dangereux du tournoi. Cet affrontement suscite un grand intérêt, non seulement pour la lutte des deux équipes pour une place en quart de finale, mais aussi comme un duel entre le meilleur attaquant du monde et l'une des lignes défensives les plus solides. C'est ce que rapporte Goal.com, dans son article.

Selon Goal.com, Erling Haaland a déjà marqué cinq buts lors de ce tournoi et constitue l'arme principale de l'équipe nationale de Norvège. Malgré cela, l'expérimenté technicien italien Carlo Ancelotti a exprimé sa pleine confiance dans le talent de ses joueurs. Selon lui, les défenseurs brésiliens ont affronté la star de Manchester City à plusieurs reprises dans les compétitions européennes de haut niveau et connaissent très bien son style de jeu.

La confiance d'Ancelotti et l'approche tactique

"Je ne pense pas qu'il existe ce qu'on appelle un plan 'anti-Haaland'. Je n'ai pas besoin d'expliquer à mes défenseurs comment jouer contre lui, car ils se sont déjà affrontés souvent. Notre équipe est dans un état optimal, mais nous devons continuer à progresser. Tout le monde sait comment Erling se déplace. Mon rôle n'est pas de donner des instructions individuelles contre lui, mais de façonner le jeu collectif de toute l'équipe", a déclaré Ancelotti lors de la conférence de presse d'avant-match.

Lors de ce match qui se déroulera au MetLife Stadium du New Jersey, la rivalité de la Premier League se transpose sur la scène internationale. En particulier, le défenseur d'Arsenal Gabriel Magalhaes devrait diriger la ligne défensive brésilienne. Il affronte régulièrement Haaland dans le championnat anglais. Ancelotti est convaincu que cette familiarité et cette expérience aideront les cinq fois champions du monde sur le chemin des quarts de finale.

Pertes et retours dans l'effectif

L'équipe nationale du Brésil s'est qualifiée pour cette étape après une victoire dramatique contre le Japon. Dans ce match, un but marqué dans les dernières minutes par Gabriel Martinelli a offert la victoire à l'équipe. Cependant, il y a des absences dans l'effectif. Le milieu de terrain Lucas Paqueta manquera le match contre la Norvège en raison d'une blessure, ce qui pourrait créer certaines difficultés au centre du terrain pour la Seleção.

L'une des bonnes nouvelles est que l'attaquant du FC Barcelone, Raphinha, s'est remis de sa blessure et devrait revenir dans le groupe. Son retour offrira à Ancelotti plus d'options en attaque. Du côté norvégien, l'état des défenseurs Julian Ryerson et Holmgren Pedersen est incertain. Néanmoins, l'équipe dirigée par Stale Solbakken se prépare à résister à la forte pression brésilienne.

Le vainqueur de ce match affrontera en quart de finale le vainqueur du duel entre l'Angleterre et le Mexique. Alors que la Norvège s'appuie sur un jeu ordonné et une discipline rigoureuse, le Brésil compte sur son talent individuel et son expérience tactique. Les joueurs d'Ancelotti tenteront de prouver qu'ils sont l'un des favoris du tournoi, en tirant les leçons des erreurs commises lors du match contre le Japon.