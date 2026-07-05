L'attaquant vedette de l'équipe de France et du Real Madrid, Kylian Mbappe, a fait preuve d'un grand sang-froid lors du match difficile contre le Paraguay. Malgré les provocations des joueurs adverses, il a marqué le but décisif, mené son équipe à la victoire et décroché le billet pour les quarts de finale de la compétition. Goal.com le rapporte.

La rencontre disputée au stade Lincoln Financial Field de Philadelphie s'est déroulée dans une ambiance extrêmement tendue et riche en duels physiques. À la 70e minute du match, Desire Doue a été fauché dans la surface de réparation, et l'arbitre a sifflé un penalty contre le Paraguay. C'est dans cette situation qu'une scène étrange s'est produite sur le terrain : les joueurs de l'équipe adverse ont tenté de creuser et d'abîmer la pelouse au point de penalty avec leurs pieds afin de déstabiliser psychologiquement Mbappe.

La réponse de Mbappe et la rivalité avec Lionel Messi

Selon Goal.com, la ruse des Paraguayens n'a pas donné le résultat escompté. Kylian Mbappe s'est approché du point et a frappé avec précision, portant le score à 1-0. Après le but, l'attaquant a regardé dans les yeux les joueurs adverses qui l'avaient provoqué et a célébré son but juste devant eux.

Ce but a été le septième de Mbappe dans le tournoi. Il a ainsi rejoint la légende argentine Lionel Messi en tête du classement des buteurs. Actuellement, les deux joueurs sont les principaux prétendants au Soulier d'or. La régularité de la star française prouve une fois de plus son leadership dans le football mondial.

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a salué le sang-froid de ses joueurs après le match. Selon l'entraîneur, le Paraguay s'est appuyé davantage sur l'agressivité et diverses manœuvres que sur le jeu de football. « Ce n'est pas le football qui attire les fans au stade, mais nous avons accompli la mission la plus importante — nous nous sommes qualifiés pour le tour suivant », a déclaré le technicien.

Désormais, la France affrontera le Maroc en quart de finale. Cette confrontation est considérée comme la suite logique de la rivalité née lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Mbappe et ses coéquipiers poursuivent leur marche vers le trophée suprême du tournoi.