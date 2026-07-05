Les ingénieurs chinois ont franchi une nouvelle étape importante dans le domaine des technologies spatiales. Un moteur de satellite doté d'une durée de vie record, permettant de placer plus rapidement et plus fiablement les plus grands appareils de communication, militaires et spatiaux du pays sur leurs orbites désignées, a réussi ses essais. Ce développement devrait porter la concurrence avec les pays occidentaux dans l'industrie spatiale mondiale à un nouveau niveau. Ixbt.com en rend compte.

Selon le South China Morning Post, le moteur modernisé développé par l'Académie des équipements de moteurs aérospatiaux de Chine à Xi'an possède une poussée de 750 newtons. Lors de son premier vol effectué fin juin, cet appareil a fonctionné en continu pendant 11 617 secondes (environ 3,2 heures) pour placer le satellite Communications Technology Experiment Satellite 26A sur une orbite à 35 800 km au-dessus de la surface terrestre.

Lors des essais en laboratoire au sol, ce moteur a affiché un résultat impressionnant, résistant à plus de 14 heures de fonctionnement continu. Or, lors de la phase de conception, sa durée de fonctionnement maximale était estimée à environ 10 heures. Une telle durabilité a été obtenue grâce à l'application d'un nouveau type de revêtement de protection résistant aux hautes températures et à l'oxydation.

Efficacité par rapport aux concurrents occidentaux

En termes d'indicateurs d'efficacité, le nouveau moteur chinois s'est considérablement rapproché des modèles les plus avancés au monde. L'impulsion spécifique de l'appareil est d'environ 320 secondes. À titre de comparaison, le célèbre moteur européen LEROS-1B affiche 317 secondes, et le modèle américain R-42DM environ 327 secondes. Cela signifie que la technologie chinoise se situe déjà au niveau des standards mondiaux.

Les experts soulignent que le moteur d'une poussée de 750 N permet de réduire de 30 % le temps de mise en orbite des satellites lourds par rapport aux précédents moteurs chinois de 400 N. Cela joue un rôle important non seulement dans l'économie de temps, mais aussi dans l'amélioration de l'efficacité économique des missions spatiales et l'optimisation de la consommation de carburant.

Les scientifiques chinois ne comptent pas s'arrêter à cette réalisation. Dans le cadre de la prochaine étape du programme, la création de moteurs encore plus puissants, dotés d'une poussée de 5 000 N, est prévue. Une telle puissance colossale servira de fondation aux grandes stations spatiales, aux remorqueurs orbitaux et aux expéditions spatiales de longue distance.

Cette avancée technologique est également importante pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui s'intéressent à l'exploration spatiale et utilisent les services de satellites. La réduction du coût de lancement des charges utiles dans l'espace et l'amélioration de la fiabilité des technologies pourraient faciliter la mise en œuvre de projets de communication et de surveillance régionaux à l'avenir.