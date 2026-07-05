Le Real Madrid renforce son flanc droit : Denzel Dumfries s'installe à Madrid

Le club espagnol du Real Madrid a réalisé son prochain coup retentissant lors du mercato estival. Les Madrilènes ont officiellement annoncé la signature du défenseur de l'Inter Milan, Denzel Dumfries. Ce transfert s'inscrit dans la stratégie du club visant à renforcer davantage sa ligne défensive, en particulier le flanc droit. Goal.com rapporte .

Selon le site GOAL.com et le service de presse du club, le Real Madrid a réglé la clause libératoire de 20 millions d'euros fixée pour le footballeur néerlandais. L'accord signé avec le joueur de 30 ans court sur quatre ans, soit jusqu'au 30 juin 2030. Grâce à ce transfert, l'entraîneur en chef de l'équipe, José Mourinho, vise à intensifier la concurrence au sein de l'effectif.

Une nouvelle concurrence en défense

L'arrivée de Denzel Dumfries à Madrid fera de lui un sérieux concurrent pour Trent Alexander-Arnold. Après la fin du contrat de Dani Carvajal et son départ de l'équipe, il ne restait que Trent Alexander-Arnold au poste d'arrière droit. Désormais, l'arrivée de l'expérimenté Dumfries offre au staff technique de vastes possibilités pour la rotation et les ajustements tactiques.

La direction de l'Inter a décidé de vendre le joueur en tenant compte de l'échéance de son contrat. Selon The Athletic, le défenseur néerlandais répond pleinement aux exigences du club madrilène par son expérience et sa condition physique. Son transfert est également considéré comme une transaction financièrement très avantageuse pour le Real Madrid.

Cinq années de réussite à l'Inter

Au cours des cinq saisons passées dans la capitale italienne, Denzel Dumfries a su s'imposer comme l'un des latéraux les plus réguliers d'Europe. Sous les couleurs des Nerazzurri, il a disputé un total de 207 rencontres, marqué 27 buts et délivré 28 passes décisives. Avec son aide, l'Inter a remporté à deux reprises le championnat de Serie A.

Plus de 200 matchs avec l'Inter ;

Double champion d'Italie ;

Titulaire régulier de l'équipe des Pays-Bas ;

Actif sur le flanc droit, en défense comme en attaque.

Bien qu'il ait perdu un peu de temps de jeu la saison dernière en raison d'une opération chirurgicale à la cheville, Dumfries a disputé 28 matchs et réussi à marquer 5 buts. Son endurance physique et sa capacité à participer aux offensives devraient s'adapter au style de jeu rapide du Real Madrid. Désormais, les supporters attendent avec impatience de savoir qui occupera la place de titulaire sur le flanc droit lors de la nouvelle saison.