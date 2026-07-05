Jürgen Klopp devient le sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne

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Jürgen Klopp devient le sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne

Une nouvelle ère commence au sein de l'équipe nationale d'Allemagne. Le célèbre entraîneur Jürgen Klopp a été nommé sélectionneur de la Mannschaft.

L'éminent insider Fabrizio Romano l'a annoncé sur son compte du réseau social X.

La décision concernant la nomination est définitive

Selon Romano, des négociations sont actuellement en cours concernant les conditions d'un contrat à long terme avec Klopp ainsi que son départ du système Red Bull.

Il est par ailleurs souligné qu'il est acquis que le spécialiste de 59 ans deviendra le sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne.

Klopp fait ses adieux à Red Bull

Jürgen Klopp travaillait depuis 2025 au sein du système Red Bull en tant que directeur des relations footballistiques internationales.

Son contrat en vigueur avec l'entreprise court jusqu'en 2029. Les deux parties discutent désormais des conditions d'une résiliation anticipée de ce partenariat.

La période réussie à Liverpool

Avant de rejoindre Red Bull, Klopp a entraîné Liverpool de 2015 à 2024.

Le spécialiste allemand a connu de grands succès au club anglais, menant l'équipe au sommet du football européen et anglais. Son style émotionnel, son football basé sur un pressing intense et son talent dans le travail avec les joueurs lui ont valu un grand respect parmi les supporters.

Klopp remplace Nagelsmann

Le 3 juillet, la Fédération allemande de football a annoncé que la collaboration avec Julian Nagelsmann avait été interrompue avant son terme.

Dès ce moment-là, la fédération avait indiqué avoir entamé des négociations avec Jürgen Klopp. Désormais, le nom du nouveau sélectionneur de la Mannschaft est pratiquement connu.

Les supporters allemands peuvent s'attendre à un football plus offensif, intense et passionné de la part de l'équipe nationale sous l'ère Klopp. La question principale est désormais de savoir s'il pourra transformer la Mannschaft en une équipe capable de rivaliser pour les grands trophées.

Jürgen KloppLiverpoolRed BullJulian NagelsmannFabrizio Romano
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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