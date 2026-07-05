Des batteries sans recharge pendant 30 ans en cours de développement aux États-Unis

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Des batteries sans recharge pendant 30 ans en cours de développement aux États-Unis

Des chercheurs de la Morgan State University aux États-Unis ont entrepris le développement d'une nouvelle génération de sources d'énergie radioisotopiques capables de fonctionner pendant plusieurs décennies sans entretien ni recharge. Ce projet, financé par l'agence DARPA, devrait apporter une révolution dans le domaine de l'énergie. Selon Ixbt.com, le site rapporte.

Selon ixbt.com, ce projet est mené dans le cadre du programme « Rads to Watts » de l'agence DARPA et a été nommé SYMPHONEE. Une subvention de 3,37 millions de dollars a été allouée à la recherche, et des organisations de renom telles que Northrop Grumman, Project Omega et le Pacific Northwest National Laboratory collaborent au développement.

Du déchet nucléaire à source d'énergie

La nouvelle technologie repose sur le radioisotope strontium-90. Il est remarquable que cet élément puisse être extrait des déchets nucléaires. Cela permet à la fois de traiter les déchets et d'en tirer de l'énergie à des fins utiles.

Contrairement aux batteries traditionnelles, ces systèmes ne stockent pas l'énergie. Au lieu de cela, ils convertissent directement l'énergie de désintégration radioactive en énergie électrique à l'aide de convertisseurs spéciaux. Ce mécanisme garantit un fonctionnement ininterrompu des sources d'alimentation pendant jusqu'à 30 ans.

Domaines d'application et perspectives

Selon les auteurs du projet, les nouvelles batteries seront utilisées en priorité dans des conditions où le remplacement des batteries est impossible ou extrêmement coûteux. Cela inclut :

  • Engins spatiaux et satellites ;
  • Systèmes autonomes sous-marins ;
  • Capteurs situés dans des zones reculées ;
  • Technologies de défense de nouvelle génération.
L'entreprise Project Omega a déjà présenté un concept de drones marins capables de fonctionner de manière autonome pendant 10 ans. La nouvelle architecture devrait offrir une densité de puissance bien supérieure à celle des analogues existants.

Actuellement, le projet en est au stade de la recherche et il reste encore beaucoup de chemin avant la production de masse. Cependant, cette direction est considérée comme l'un des secteurs les plus prometteurs de l'énergie autonome future. Pour des pays cherchant à se développer technologiquement comme l'Ouzbékistan, de telles sources d'énergie à long terme pourraient jouer un rôle important dans les systèmes de communication et de surveillance à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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