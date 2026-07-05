Sélectionneur du Paraguay : « Nous avons des joueurs qui ont traversé les épreuves de la vie »

Le sélectionneur du Paraguay, Gustavo Alfaro, a livré des propos touchants sur ses joueurs après la défaite contre la France en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Selon le technicien, les joueurs paraguayens n'ont pas seulement affronté des stars mondiales sur le terrain, mais aussi lutté contre les épreuves difficiles de leur propre vie.

« La France comptait des stars mondiales »

Alfaro a souligné la force de l'effectif adverse, affirmant que ses joueurs étaient prêts pour le match décisif.

Il a rappelé que la France comptait des joueurs luttant pour le Ballon d'Or et des stars aspirant à devenir les meilleurs buteurs de l'histoire des Coupes du Monde.

Cependant, le sélectionneur a insisté sur le fait que les histoires de vie de ses joueurs ne le cèdent en rien à celles des stars du football.

« Ils ont traversé des épreuves difficiles »

Selon Alfaro, l'effectif paraguayen compte des joueurs qui ont connu de grandes difficultés dans leur enfance, certains ayant même grandi sans connaître leur père.

Le technicien n'a pas caché sa fierté pour le chemin parcouru par ses joueurs.

« Nous avons des joueurs qui ont traversé des épreuves très difficiles dans la vie », a déclaré Alfaro.

Galarza a affronté l'Allemagne et la France

Le sélectionneur a pris l'exemple de la carrière du milieu de terrain Matias Galarza.

« Avant, Galarza ne pouvait même pas jouer pour River Plate. Aujourd'hui, il est entré sur le terrain contre l'Allemagne et la France », a déclaré Alfaro.

Selon lui, c'est l'une des preuves les plus éclatantes du travail et de l'abnégation de ce joueur.

Hill a été contraint de vendre des vêtements pour sa fille

Alfaro a également parlé du parcours de vie difficile du gardien paraguayen Orlando Hill.

Selon lui, Hill a un temps été contraint de vendre des vêtements pour sauver la vie de sa fille.

« Aujourd'hui, n'importe quelle équipe au monde aimerait avoir un tel gardien dans son effectif », a déclaré le sélectionneur.

Hill a également repoussé plusieurs frappes dangereuses lors du match contre la France, sauvant à plusieurs reprises son équipe d'un but imminent.

Le Paraguay éliminé de la Coupe du Monde

Le Paraguay a été battu 0-1 par la France en huitièmes de finale.

Le seul but du match a été inscrit par Kylian Mbappé sur penalty. Ainsi s'achève la participation du Paraguay à la Coupe du Monde 2026.

Mais selon les propos d'Alfaro, la véritable victoire de cette équipe ne se mesure pas seulement au score. Ils ont surmonté des épreuves de vie difficiles pour atteindre le terrain de la Coupe du Monde.