Sur le marché mondial de la technologie, l'engouement autour de l'intelligence artificielle (AI) a propulsé l'activité des investisseurs à un niveau sans précédent. En conséquence, au cours de l'année 2024, près de 90 nouvelles « licornes » — des startups privées dont la valorisation dépasse 1 milliard de dollars — ont été recensées dans le monde. Ce chiffre signifie que l'écosystème technologique non seulement se redresse, mais s'étend grâce à de nouvelles orientations. Techcrunch.com en rapporte les informations.

Selon TechCrunch, s'appuyant sur les données de Crunchbase et PitchBook, la majorité des nouvelles licornes sont spécialisées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cependant, les entreprises proposant des solutions de pointe dans des secteurs traditionnels tels que la cybersécurité, la santé et même la fabrication industrielle attirent également l'attention des investisseurs. Cette tendance est également importante pour les experts ouzbeks, car la destination des capitaux mondiaux façonne l'économie numérique de demain.

Les leaders de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité

La société MainFunc se distingue particulièrement dans la liste des nouvelles licornes. Fondée en 2023, cette startup propose un espace de travail AI appelé Genspark. Lors de la dernière levée de fonds, elle a attiré 485 millions de dollars, portant sa valorisation à 2,6 milliards de dollars. La présence d'investisseurs tels que LG Technology Ventures et AWS témoigne du potentiel prometteur du projet.

Dans le domaine de la cybersécurité, la startup Socket a franchi le cap du milliard de dollars. Fondée en 2020, cette entreprise se consacre à la protection contre les attaques malveillantes dans la chaîne d'approvisionnement logicielle. Soutenue par des fonds de capital-risque de premier plan comme Andreessen Horowitz, Socket prouve aujourd'hui que la cybersécurité est devenue une priorité absolue pour toute entreprise.

Le virage technologique dans la médecine et l'industrie

Dans le secteur des technologies médicales (MedTech), l'entreprise MiRus a enregistré l'un des meilleurs résultats. Cette startup, spécialisée dans la fabrication de dispositifs cardiovasculaires et orthopédiques, est évaluée à 4,41 milliards de dollars. L'investissement important réalisé par Boston Scientific montre que la demande en innovations médicales reste élevée.

Par ailleurs, dans le secteur industriel, la startup SendCutSend mérite l'attention. Elle propose un service de découpe de pièces industrielles sur mesure et a atteint une valorisation de 1 milliard de dollars. Ce type de projet démontre que les technologies numériques augmentent considérablement l'efficacité non seulement dans le monde virtuel, mais aussi dans la production réelle.

La liste des licornes de cette année comprend également les entreprises suivantes :

EXA (1,95 mlrd $) — système de recherche spécialisé pour les agents AI ;

(1,95 mlrd $) — système de recherche spécialisé pour les agents AI ; Vi Labs (1,64 mlrd $) — plateforme AI pour les établissements médicaux ;

(1,64 mlrd $) — plateforme AI pour les établissements médicaux ; Farther (1,25 mlrd $) — plateforme numérique de gestion de patrimoine ;

(1,25 mlrd $) — plateforme numérique de gestion de patrimoine ; Radar (1 mlrd $) — système de gestion des stocks.

Selon les experts, la multiplication de ce type de startups indique que le « boom de l'AI » dans l'économie mondiale n'a pas encore atteint son apogée. Pour les marchés émergents comme l'Ouzbékistan, observer ces tendances aide à comprendre quelles orientations privilégier dans la formation d'un écosystème de startups local. Le financement actif de nouvelles startups par des entreprises comme NVIDIA et Microsoft signifie que le paysage technologique continuera d'évoluer dans les années à venir.