Jamie Carragher : Harry Kane mérite le Ballon d'Or, mais Messi ou Mbappé le remporteront

L'ancien défenseur de Liverpool et expert football renommé Jamie Carragher a fait l'éloge du niveau actuel du capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane. Selon lui, bien que Kane soit un candidat légitime pour le Ballon d'Or 2026 grâce à ses performances prolifiques, les résultats lors des grands tournois pourraient décider du sort du trophée. Carragher a souligné qu'il est fort probable que le prix prestigieux revienne encore une fois à des stars comme Lionel Messi ou Kylian Mbappé. C'est ce que rapporte Goal.com dans son .

Dans un article écrit pour The Telegraph, Carragher a affirmé qu'au vu des résultats des 12 derniers mois, il serait juste que Harry Kane soit reconnu comme le meilleur joueur du monde. Cependant, les traditions du football montrent que lors des années de Coupe du Monde, les succès avec l'équipe nationale priment sur les statistiques individuelles. Cela pourrait être l'obstacle majeur pour l'attaquant du Bayern Munich.

Le facteur Coupe du Monde et les favoris

Selon l'expert, si l'équipe d'Argentine parvient à défendre son titre, Lionel Messi remporterait ce trophée pour la huitième ou neuvième fois. Si la France gagne, Kylian Mbappé deviendrait le favori principal. Même s'il traverse une période difficile en club, les exploits de Mbappé lors des grands tournois avec sa sélection pourraient effacer tous les manquements.

Compte tenu de l'état actuel de l'équipe d'Angleterre, Carragher est sceptique quant aux chances de titre des « Three Lions ». Selon lui, Michael Olise, coéquipier de Kane au Bayern, pourrait également devenir un candidat sérieux à l'avenir, mais l'attention restera portée sur les légendes du football et les leaders des grands clubs mondiaux.

La place de Kane dans l'histoire de l'Angleterre

En parlant du talent de Harry Kane, Carragher a souligné qu'il peut déjà être placé aux côtés de légendes comme Alan Shearer, Gary Lineker et Wayne Rooney. La régularité de Kane devant le but au fil des ans et sa capacité à adapter son style de jeu aux exigences du football moderne le distinguent des autres attaquants. Selon l'expert, Kane a déjà gagné le débat face à ces grands noms.

Néanmoins, le statut de Kane en tant que plus grand joueur de l'histoire de l'Angleterre reste largement dépendant des trophées remportés avec l'équipe nationale. Carragher conclut que, quels que soient les buts et records impressionnants au niveau des clubs, les victoires en finale de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde sont déterminantes pour des prix comme le Ballon d'Or.