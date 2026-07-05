Kylian Mbappé célèbre intensément la victoire contre le Paraguay

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Kylian Mbappé célèbre intensément la victoire contre le Paraguay

L'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé n'a pas caché ses émotions après la victoire contre le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Après le coup de sifflet final, le leader des Français a célébré la victoire de manière démonstrative devant les joueurs adverses, apportant une réponse particulière à la tension régnant pendant le match.

Mbappé regarde vers un joueur adverse

À la fin du match, Mbappé passait à côté d'un des joueurs de la sélection paraguayenne.

C'est alors qu'il s'est soudainement tourné vers l'adversaire, écartant les bras. Puis, serrant fermement le poing en signe de victoire, il a affiché ouvertement ses émotions.

Ce geste a montré que l'antagonisme sur le terrain ne s'était pas totalement éteint avec le coup de sifflet final.

Le jeu rugueux a mis les Français hors de eux

Une telle réaction de Mbappé n'était pas fortuite. On rapporte que pendant le match, les joueurs paraguayens ont fait preuve d'une grande dureté et de gestes grossiers, cherchant constamment à énerver les Français.

Les joueurs français ont à plusieurs reprises exprimé leur mécontentement face aux actions rugueuses de l'adversaire. Néanmoins, l'équipe a continué à lutter pour le résultat sans se laisser emporter par les provocations.

La France s'impose sur la plus petite des marges

La France a battu le Paraguay 1-0 et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.

Le seul but du match a été marqué par Kylian Mbappé sur penalty. Le capitaine de la France n'a pas seulement été l'auteur du but décisif, il est aussi resté au centre des débats des supporters en raison de son geste après le coup de sifflet final.

Selon vous, le geste de Mbappé est-il justifié ou s'est-il trop laissé emporter par ses émotions ?

Kylian MbappéFranceParaguayCoupe du monde
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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