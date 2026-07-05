CM 2026. Ce soir, deux grands matchs en huitièmes de finale

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CM 2026. Ce soir, deux grands matchs en huitièmes de finale

Les matchs décisifs de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent. Ce soir et demain matin, les supporters attendent deux rencontres passionnantes — le Brésil affronte la Norvège, et le Mexique croise le fer avec l'Angleterre.

Dans les deux matchs, l'équipe perdante sera éliminée du tournoi. Sur le terrain, il n'y a donc pas de retour en arrière.

Le Brésil face à la Norvège d'Erling Haaland

Lors du premier match du programme nocturne, les équipes nationales du Brésil et de Norvège s'affronteront.

Le Brésil aborde le match comme l'un des favoris du tournoi, tandis que la Norvège, menée par Erling Haaland, tentera de créer la sensation. La puissance physique et la supériorité aérienne des Scandinaves pourraient constituer la principale menace pour les Brésiliens.

La rencontre Le 6 juillet à 01:00 heure de Tachkent débutera.

L'Angleterre face à un sérieux test contre le Mexique

Lors du deuxième match matinal, les sélections du Mexique et d'Angleterre se battront pour une place en quart de finale.

L'Angleterre est favorite en termes d'effectif et de qualité technique. Cependant, le Mexique, avec sa combativité en Coupe du Monde, ses attaques rapides et le fort soutien de ses supporters, peut poser des problèmes à n'importe quel adversaire.

Cette rencontre Le 6 juillet à 05:00 heure de Tachkent débutera.

Programme des matchs du jour

CM 2026, phase à élimination directe :

  • 01:00 — Brésil – Norvège

  • 05:00 — Mexique – Angleterre

Une nuit, quatre grandes sélections, des footballeurs stars et deux places en quart de finale. On pourra dormir après, mais de tels matchs ne se produisent pas tous les jours.

BrésilNorvègeMexiqueAngleterreErling Haaland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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