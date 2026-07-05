Gavi a répondu aux critiques sur Cristiano Ronaldo : « Il peut encore décider du sort d'un match »

Le talentueux milieu de terrain de la sélection espagnole et du FC Barcelone, Gavi, a réagi aux critiques entourant le capitaine de l'équipe du Portugal, Cristiano Ronaldo. Selon la jeune étoile, ceux qui s'empressent de rayer l'attaquant légendaire se trompent et il reste un grand danger sur le terrain. Goal.com le rapporte.

Lors de la conférence de presse organisée avant le match entre l'Espagne et le Portugal dans le cadre de la phase à élimination directe de la Coupe du monde, Gavi a fait des remarques élogieuses sur le leader de l'équipe adverse. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, il a réfuté les rumeurs selon lesquelles le jeu de l'attaquant de 41 ans aurait un impact négatif sur celui de l'équipe.

« J'entends toujours ce genre de propos, mais ce ne sont que les supporters ou ceux qui ne sont pas dans son équipe qui les disent. Ceux qui jouent dans la même équipe que Cristiano Ronaldo lui portent un respect infini. Sans aucun doute, il est l'un des plus grands footballeurs de l'histoire et capable de changer le cours d'un match à n'importe quel moment », déclare Gavi.

Le derby ibérique et la bataille au milieu

La confrontation entre l'Espagne et le Portugal reste l'un des événements les plus attendus du tournoi. Gavi comprend bien que l'équipe dirigée par Luis de la Fuente doit prendre le dessus au milieu du terrain pour obtenir son billet pour les quarts de finale. Il a notamment souligné les points forts de l'adversaire.

« Il faut le reconnaître, le Portugal est l'adversaire le plus fort que nous ayons rencontré jusqu'à présent. Ils ont une équipe formidable et des joueurs talentueux. Nous devons suivre le plan de l'entraîneur et faire preuve de solidarité d'équipe. Leur milieu de terrain est très fort, mais notre effectif compte également des joueurs de grande qualité », a ajouté le représentant du FC Barcelone.

Gavi sur son style et les critiques

Fait intéressant, tout comme Cristiano Ronaldo, Gavi est souvent au centre des critiques. Son style de jeu agressif et intransigeant sur le terrain suscite des opinions partagées parmi de nombreux supporters neutres. Cependant, le footballeur de 21 ans n'a pas l'intention de renoncer à son caractère combattif.

« Peut-être que la plupart attendent que je fasse des erreurs, parce que je me bats jusqu'au bout sur le terrain et que cela ne plaît pas à tout le monde. Je me considère comme un footballeur accompli. Mon plus grand atout, c'est mon courage et mon esprit de compétition sur le terrain. Je ne changerai jamais », a déclaré le milieu de terrain.

Selon Goal.com, ce match sera l'épreuve la plus sérieuse du tournoi pour les deux équipes. Le facteur Ronaldo et l'activité de Gavi au milieu du terrain devraient avoir un impact direct sur le résultat du match.