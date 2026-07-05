Zlatan Ibrahimovic : « Contre le Paraguay, j'aurais pris quatre cartons rouges »

Zlatan Ibrahimovic, l'une des étoiles les plus brillantes et francophones du monde du football, a partagé ses opinions tranchées après le match entre la France et le Paraguay dans le cadre de la Coupe du Monde. L'ancien attaquant suédois a souligné les actions brutales et les provocations des Sud-Américains sur le terrain, et a donné une haute appréciation au sang-froid des footballeurs français. Goal.com le rapporte.

Bien que l'équipe de France ait battu le Paraguay 1-0 et obtenu son billet pour les quarts de finale, le match restera davantage en mémoire par les duels physiques et les « anti-jeux » que par la maîtrise technique. Le penalty converti par Kylian Mbappé à la 70e minute a décidé le sort de la rencontre. Cependant, tout au long du match, les élèves de Didier Deschamps sont restés sous la pression incessante et les provocations de l'adversaire.

L'aveu inattendu d'Ibrahimovic

Dans une interview accordée à Fox Sports, Ibrahimovic a reconnu que s'il avait été sur le terrain, il n'aurait pas pu maîtriser ses émotions dans une telle situation. Selon Goal.com, l'attaquant légendaire a critiqué le style de jeu du Paraguay, soulignant que son caractère ne lui aurait pas permis de supporter de telles provocations.

« Aujourd'hui, c'était un défi complètement différent pour eux. L'objectif principal était de ne pas se laisser provoquer, de garder son calme et de ne pas perdre l'équilibre. Il ne fallait pas se laisser tromper par les ruses de l'adversaire. J'aurais pris au moins quatre cartons rouges dans ce match ! J'aurais peut-être envoyé quelqu'un à l'hôpital... J'aime jouer au vrai football, je n'aime pas quand quelqu'un me cherche délibérément », a souligné Zlatan Ibrahimovic.

Selon les statistiques, l'équipe du Paraguay a commis 13 fautes brutales pendant le match, ciblant principalement les attaquants français. Fait intéressant, les Sud-Américains ont terminé le match sans le moindre carton jaune, tandis que les Français ont été avertis à trois reprises. Cette situation a soulevé de nombreuses questions concernant l'arbitrage.

Le sang-froid digne de champions

Selon Ibrahimovic, le sang-froid démontré par l'équipe de France témoigne qu'ils sont dignes du titre de champions. Il a particulièrement salué le fait que les représentants des Bleus ont accompli leur travail de manière professionnelle plutôt que de se disputer avec l'adversaire.

« La France a fait preuve de sang-froid, ils n'ont pas cédé. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Face à l'adversaire, ils ont simplement souri. C'est la meilleure réponse — sourire, marquer, gagner et célébrer avec les supporters. C'est ainsi qu'il faut répondre », a ajouté l'ancien attaquant.

Cette victoire a non seulement assuré à la France son billet pour le tour suivant, mais lui a aussi conféré un avantage psychologique. La reconnaissance de joueurs expérimentés comme Zlatan renforce indéniablement le prestige de l'équipe dans le tournoi. Désormais, la France se prépare à des défis encore plus sérieux en quart de finale.