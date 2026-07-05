La grotte mystérieuse dans la roche continue de stupéfier les scientifiques

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La grotte mystérieuse dans la roche continue de stupéfier les scientifiques

Située dans les falaises des côtes galloises Culver Hole est une grotte mystérieuse qui intrigue les historiens depuis des siècles. Des légendes sur des pirates, des contrebandiers et des passages secrets survivent encore dans le folklore local. Cependant, les experts n'ont pas de réponse précise sur qui a construit cet édifice, quand et dans quel but.

Helen Nicholas, responsable de l'organisation Gower Unearthed, se souvient avoir vu cette grotte pour la première fois à l'âge de six ans avec son père. Elle raconte qu'après avoir tourné entre les rochers, elle a vu un mur de pierre et des fenêtres de formes diverses, l'imaginant comme un « château dans le rocher ».

Beaucoup considèrent l'édifice comme un pigeonnier, car il contient des niches adaptées aux oiseaux. Cependant, Ruth Ridge, bénévole pour la Gower Society et le National Trust, doute de cette théorie.

« Si ce n'était qu'un simple pigeonnier, pourquoi l'avoir construit dans un endroit si difficile d'accès ? Nous ignorons toujours qui l'a bâti et pourquoi », déclare-t-elle.

Selon Helen, l'accès à la grotte est en soi dangereux. En dessous, la mer déchaînée, l'air humide et les échos confèrent au lieu une atmosphère encore plus mystérieuse. C'est pourquoi quiconque voit cet endroit peut facilement l'imaginer comme un repaire de contrebandiers.

Certaines histoires racontent que le célèbre contrebandier John Lucas utilisait cette grotte. Il est même mentionné comme « pirate » dans certaines sources. Cependant, aucune preuve fiable confirmant ces affirmations n'a été trouvée pour l'instant.

Les chercheurs pensent que l'édifice pourrait dater des XIIIe ou XIVe siècles. Il existe également des légendes selon lesquelles un château se trouvait autrefois au sommet de la falaise. Mais aucune preuve archéologique n'a permis de le prouver.

Un autre aspect qui étonne les experts est la conservation remarquable de l'édifice. Malgré les vents marins et les vagues violentes, les murs de briques tiennent toujours bon. Les ornements en haut des fenêtres et la brique soigneusement travaillée montrent que l'attention portée à la construction était particulière.

C'est pourquoi les scientifiques ne sont pas totalement convaincus que cet édifice n'ait servi que de pigeonnier. Selon eux, Culver Hole demeure l'une des énigmes historiques les plus fascinantes dont la réponse reste à trouver.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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