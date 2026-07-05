Le Real Madrid officialise le transfert de Denzel Dumfries

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Le Real Madrid officialise le transfert de Denzel Dumfries

Le Real Madrid a officiellement annoncé le recrutement du latéral droit Denzel Dumfries. Le joueur néerlandais a signé un contrat courant jusqu'au 30 juin 2030.

Ainsi, les « Merengues » renforcent leur ligne défensive avec un joueur expérimenté et porté vers l'offensive.

Un transfert estimé à 20 millions d'euros

Auparavant, les médias avaient rapporté que le Real Madrid devait verser 20 millions d'euros à l'Inter pour le défenseur de 30 ans.

Le portail Transfermarkt estime la valeur marchande actuelle de Dumfries à 25 millions d'euros. Par conséquent, les Madrilènes auraient pu acquérir le joueur à un prix inférieur à sa valeur sur le marché.

207 matchs disputés à l'Inter

Denzel Dumfries défendait les couleurs de l'Inter depuis l'été 2021.

Durant cette période, le joueur néerlandais a enregistré, toutes compétitions confondues :

  • 207 apparitions sur le terrain ;

  • 27 buts marqués ;

  • 28 passes décisives.

Ces statistiques démontrent qu'il est efficace non seulement en défense, mais aussi en attaque.

Cinq trophées remportés en Italie

Dumfries a été deux fois champion d'Italie avec l'Inter. Il a également remporté la Coupe nationale à trois reprises.

Le défenseur poursuit désormais sa carrière au sein de l'un des clubs les plus prestigieux au monde, le Real Madrid.

Le flanc droit du Real renforcé

Dumfries se distingue par sa vitesse, sa puissance physique et sa participation active aux attaques. Son transfert offre de nouvelles options tactiques au Real sur le côté droit.

Les supporters madrilènes attendent désormais les débuts du Néerlandais en Espagne. Le club a ainsi consolidé son effectif avec un nouveau transfert majeur.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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