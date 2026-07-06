Drame à l'Azteca : Jude Bellingham stoque le parcours historique du Mexique

Dans l'un des matchs les plus palpitants de la Coupe du Monde, l'Angleterre a battu le Mexique 3-2, mettant fin au parcours historique des hôtes dans le tournoi. La rencontre à l'Estadio Azteca restera dans les annales non seulement comme un festival de buts, mais comme une véritable bataille de volonté. Bien que Julián Quiñones et Raúl Jiménez aient brillé pour le Mexique, le talent de Jude Bellingham a scellé le sort du match. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dès les premières minutes, les deux équipes ont proposé un football ouvert. Les Mexicains, portés par leur public, ont attaqué avec une grande intensité. Cependant, la star du Real Madrid, Jude Bellingham, a renversé le cours du match en seulement deux minutes. En inscrivant ses troisième et quatrième buts du tournoi coup sur coup, il a plongé la défense mexicaine dans la stupeur. Selon GOAL, ce moment de flottement a coûté cher à « El Tri ».

Duel de gardiens et l'impact de Jiménez

Le gardien anglais Jordan Pickford a réalisé une performance héroïque en première mi-temps. Il a réussi à repousser deux frappes dangereuses de Raúl Jiménez, qui avait marqué six buts contre lui en Premier League. Grâce à ces arrêts, les Anglais ont rejoint la pause avec un avantage de 2-1. Malgré cela, l'attaquant expérimenté Jiménez a réussi à réduire le score sur penalty en fin de match, redonnant du suspense à la rencontre.

Bien que cette défaite soit douloureuse pour le Mexique, l'équipe a enregistré les meilleurs résultats de son histoire. Lors de cette Coupe du Monde, le Mexique a battu plusieurs records nationaux : quatre victoires en un seul tournoi, 12 points récoltés, 10 buts marqués et quatre matchs sans encaisser de but. De plus, Roberto Alvarado est devenu le meilleur passeur de l'histoire du football mexicain sur une seule édition avec trois passes décisives.

Erreurs tactiques et fin de match

Dans la dernière partie du match, malgré l'infériorité numérique de l'Angleterre, le Mexique a manqué de vigilance sur le troisième but encaissé. Les courses rapides d'Anthony Gordon ont causé de grandes difficultés aux latéraux mexicains. La supériorité individuelle des joueurs anglais dans les zones ouvertes a fait la différence. Bien que le système de pressing mexicain ait été efficace dans le camp adverse, des problèmes sont apparus pour stopper les contre-attaques.

Le résultat final propulse l'Angleterre au tour suivant, mais le Mexique a gagné le respect du monde entier par son jeu. Ce match à l'Azteca restera gravé dans la mémoire des fans. L'Angleterre poursuit sa route vers le titre, tandis que le Mexique regarde vers l'avenir avec espoir, fort d'un effectif renouvelé et de résultats éclatants.