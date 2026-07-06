McGregor promet de mettre Holloway K.O.

·31·Sport
McGregor promet de mettre Holloway K.O.

L'ancien double champion de l'UFC, Conor McGregor, n'a pas caché sa confiance avant son combat contre Max Holloway lors de l'UFC 329.

Le combattant irlandais a affirmé qu'il pouvait mettre son adversaire américain K.O. dans n'importe quelle situation, soulignant qu'il reviendrait dans l'octogone totalement renouvelé.

« Je suis bien plus expérimenté »

Selon McGregor, l'expérience accumulée lors des grands combats lui confère un avantage sérieux.

« Je suis bien plus expérimenté. Tu ne veux pas monter dans l'octogone avec moi. Je suis dangereux dans n'importe quelle position », a-t-il déclaré.

L'ancien champion a affirmé qu'il mettrait son adversaire en danger non seulement debout, mais à n'importe quel moment du combat.

Le plan principal : le K.O.

McGregor a clairement exprimé qu'il ne souhaitait pas que le combat contre Holloway aille jusqu'à la décision des juges.

« Je peux te mettre K.O. depuis n'importe quelle position et c'est exactement ce que je prévois de faire », a déclaré le combattant irlandais.

Selon lui, Holloway ne fera pas face à l'ancien McGregor dans l'octogone, mais à un adversaire beaucoup plus fort et expérimenté.

« Il verra un combattant totalement différent »

Conor a envoyé un nouvel avertissement à son adversaire avant le combat.

« Face à Max Holloway, il y aura désormais un combattant totalement différent. Il le ressentira pleinement », a déclaré McGregor.

Ainsi, la guerre psychologique avant l'UFC 329 a déjà commencé. Une seule question demeure : les déclarations fracassantes de McGregor seront-elles confirmées dans l'octogone ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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