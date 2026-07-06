Carlo Ancelotti confirme qu'il ne quittera pas le Brésil

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Carlo Ancelotti confirme qu'il ne quittera pas le Brésil

Le parcours de l'équipe nationale du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026 s'est arrêté en huitièmes de finale. Malgré cela, l'entraîneur Carlo Ancelotti a annoncé qu'il ne quitterait pas son poste et qu'il continuerait à travailler avec l'équipe.

Le technicien italien a qualifié la défaite contre la Norvège non pas comme une fin, mais comme le début d'une nouvelle étape.

« Cette défaite n'est pas une fin »

Ancelotti a souligné que l'équipe nationale du Brésil doit tirer les leçons de ses erreurs pour revenir plus forte.

« Nous devons continuer à travailler, nous renforcer et chercher de nouvelles idées. À mon avis, cette défaite n'est pas une fin, mais au contraire le début d'une nouvelle ère », a déclaré l'entraîneur.

Ces mots ont confirmé l'intention d'Ancelotti de poursuivre ses projets à long terme avec la sélection.

Le Brésil s'arrête en huitièmes de finale

L'équipe nationale du Brésil a affronté la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

La rencontre intense s'est soldée par une victoire 2-1 des Scandinaves. Ainsi, les quintuples champions du monde ont quitté la compétition beaucoup plus tôt que prévu.

La Norvège se qualifie pour les quarts de finale

Grâce à cette victoire, l'équipe nationale de Norvège s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.

Désormais, l'équipe menée par Erling Haaland affrontera le vainqueur du match Mexique — Angleterre pour une place en demi-finale.

Une nouvelle ère pour le Brésil ?

L'élimination de la Coupe du Monde exige clairement une analyse sérieuse et des changements dans le football brésilien. Au lieu de quitter l'équipe, Ancelotti souhaite continuer à travailler avec de nouvelles idées et un effectif plus solide.

La question principale est désormais : réussira-t-il à reconstruire le Brésil avant le prochain tournoi majeur pour regagner la confiance des supporters ?

Carlo AncelottiBrésilNorvègeErling HaalandMexique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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